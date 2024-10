Ya se disfruta la 127º Expo Rural de 9 de Julio con un amplio programa: Hoy viernes disertara Mateo Salvatto y se hace el 3er. Concurso Ganadero

Se puso en marcha este jueves la 127º edición de la Exposición Rural de Agricultura, Ganadería, Comercio, Industria y Artesanías de la Sociedad Rural de 9 de Julio con un predio ferial totalmente completo en expositores, los que son muy variados tanto en maquinaria, con cuatro marcas de cosechadoras y tractores presentes, cinco automotrices, variados implementos agrícolas, neumáticos, educación agraria, reciclado, industria metalmecánica local, agronomía, veterinaria, viveros, industria de alimentación animal, y sin dudas el gran despliegue del Patio de Comidas que se muestra mucho mas amplio. También el Stand de la Municipalidad de 9 de Julio propone cinco ejes a conocer, además de una pista para los mas chicos en cuanto a educación vial.

En tanto en el Pabellón Mouremble y Salón Centenario, con un variado comercio y de artesanías invitan a recorrerlo y hacer una para obligada en cada stand, por sus ofertas en calidad y precios que estos presentan. Alli el visitante puede optar por productos para el hogar, belleza, cocina, energía solar, marroquinería, agua, ornamentación entre las tantas opciones que se pueden apreciar y adquirir.

En cuanto a las actividades, este jueves se desarrollo el tambo en vivo, la visita de escolares que iniciaron el recorrido con charlas en el Aula Aapresid, continuaron en la granja con una huerta, animales y luego visitaron el Tambo. Actividad que hoy viernes también se repite.

El publico fue acercándose en distintos horarios, y con especial luego de las 17/18hs donde se pudo observar muchas familias recorriendo la muestra. Cerro la primera jornada con una Charla dirigida a productores rurales y agrónomos sobre el contexto de los mercados, clima y herramientas financieras que propuso la empresa Rubén A. Ghergo.

Para hoy viernes 4

Sin duda el momento de mayor importancia sin restarle valor a las demás actividades y a la exposición, será hoy viernes a las 10:30hs la disertación del joven empresario Mateo Salvatto, que con tan solo 24 años ha generado una revolución con su pensamiento, y lo planteara en la Expo Rural de 9 de Julio en el Salon «11 de Marzo», con su charla «LA FUERZA DE ARGENTINA».

Salvatto asegura que como argentino que es, «desde que tengo memoria me crie rodeado por palabras como “tómatela”, “este país es irrecuperable”, y el que más me duele es “no tiene retorno” y yo me convencí de que eso era verdad y empecé a cuestionar y me di cuenta de que me habían engañado, en si me han mentido. Y que lejos de no tener retorno, este es un país con muchísima capacidad de retorno. Somos el país con más premios Nobel, comento en una reciente disertación, de quien estará este viernes 4 de octubre en la Expo Rural de 9 de Julio, con ingreso libre y gratuito.

Desde la organización y empresas auspiciantes se mostraron expectantes ya que se espera una gran concurrencia a la disertación de Salvatto.

Luego desde las 15:30hs se dará el 3er. Concurso Ganadero , con la jura de Pablo Volpi, asesor y productor ganadero de Urdampilleta, partido de Bolívar.

Los animales en exposición ingresaron ayer jueves 3, y el Jurado comenzara su paso por los lotes de novillos, donde hay presentes mas de 80 animales. También hay reproductores machos y hembras proveniente de las cabañas locales y de 25 de Mayo.

El programa para hoy viernes, sábado y domingo

Viernes 4

-9:30hs Aula Aapresid – Recorrida de alumnos por la muestra – Tambo en vivo

-10:30 Salon “11 de Marzo” Disertación Mateo Salvatto – La Fuerza de Argentina- Ingreso libre.

-12hs. Patio de Comidas

-15hs. Tambo en vivo

-15:30hs 3er. Concurso Ganadero de la Exposicon: Jura, entrega de premios y Coctel.

-20:30hs Patio de Comidas con la música y guitarra de Marcos Parera y los Hnos Sparano

Sábado 5

-9hs. 26º Concurso Crianza del ternero por parte de Escuelas primarias del distrito.

Tambo en vivo por Alumnos de Escuela Inchausti

-12hs. Patio de Comidas

-12hs. Recepción de autoridades, socios, expositores e invitados al Almuerzo Inaugural

-13hs. Almuerzo / Discurso Inaugural

-15hs. Tambo en vivo por Alumnos de Escuela Inchausti

-17hs. Entrega de premios a Expositores por sus stands

-18hs. Show de baile a cargo de Luciana Viturro

-19:30hs. Show musical de Laguneros en el Patio de Comidas

Domingo 6

-9hs. Tambo en vivo por Alumnos de Escuela Inchausti

-9hs. Apertura de la Muestra

-10hs. Destrezas Criollas y Jineteada en el Campo de Doma de la Exposición

-15hs. Tambo en vivo por Alumnos de Escuela Inchausti

-19hs. Show Musical de Pardos del Oeste en el Patio de Comidas

-21hs. Cierre de la 127º Expo Rural de 9 de Julio