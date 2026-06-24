Vuelco fatal en ruta nacional 5

Alrededor de las 17:20 horas de la tarde de este martes 23 se produjo un violento vuelvo vehicular , sobre el trazado de la ruta 5, jurisdicción del partido de Mercedes.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 109 , cuando por razones que se desconocen se produjo el vuelco de una pickup Ford Ranger,doble cabina , color gris claro , en el que viajaban un hombre y una mujer , aparentemente domiciliados en la ciudad de Bragado.

Lamentablemente ambos ocupantes, quienes viajarían sin cinturón, fueron despedidos del vehículo falleciendo en el lugar.

Intervinieron Bomberos Voluntarios, ambulancia del Same, Policía Comunal, Vial , Científica y personal del concesionario vial Corredores Viales de Mercedes.

Fuente y fotografia: Jorge O. Larsala