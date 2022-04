Volvió la competición de Básquet en Atlético 9 de Julio

Después del receso, comenzó a pleno la actividad basquetbolística en Club Atletico 9 de julio donde los equipos del Club, donde además de su participaciòn en la Asociación de Chivilcoy de Basquet, con las 4 categorías menores, tomará parte con las divisiones femeninas en la Asociación Juninense de Basquet.

Los varones en el Torneo de Chivilcoy

Los varones, juegan en Chivilcoy en Sub 12 o Mini básquet, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, donde se juega en dos zonas, la 1, en la que participa Atlético y los Clubes J.Urso (Saladillo), Sportivo (25 de Mayo) y Bragado Club, Los Millonarios y M.Moreno (Bragado) y la Zona 2 con los Clubes de Chivilcoy: Colón, San Lorenzo, Racing, Argentino y Gimnasia más Quilmes (Mercedes).

En la primera fecha Atlético 9 de Julio venció a Los Millonarios, en U12 por 59 a 10, en U13 por 78 a 24 y en Sub 15 por 60 a 25 y en Sub 17 se impuso el equipo de Bragado por 107 a 26. Y en la segunda fecha, en Bragado, Atlético venció a Bragado Club en Sub 12 por 65 a 22, en Sub 13 por 41 a 40, Sub 15 por 63 a 53 y el local no tiene Sub 17.

El sábado Atlético recibe a Sportivo en las cuatro categorías.