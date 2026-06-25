Volcó un camión con ganadería vacuna sobre ruta nacional 33 entre América y Gral. Villegas

Un camión jaula de doble piso perteneciente a la firma Don Rosendo protagonizó un accidente este miércoles por la mañana al volcar sobre la banquina de la Ruta Nacional 33, a la altura del establecimiento San Eduardo, ubicado entre las ciudades de América y General Villegas.

El siniestro se registró alrededor de las 10:30 horas y tuvo como protagonista a un camión Scania que transportaba carga viva. Según relató el propietario de la empresa a Distrito Interior, el accidente se produjo cuando el conductor salió del feed lot que funciona en el establecimiento rural y estacionó el vehículo sobre la banquina.

En esas circunstancias, el movimiento de los animales habría provocado el vuelco de la unidad sobre su lateral izquierdo. IMPORTANTES DAÑOS MATERIALES Como consecuencia del incidente, se registraron daños principalmente en la cabina del camión y en la estructura de la jaula que transportaba la hacienda.

Para poder retirar los animales, fue necesario intervenir la jaula siniestrada contaron los colegas del diario de Villegas. Los ejemplares fueron siendo extraídos y trasladados nuevamente al establecimiento rural, tarea que demandó varias horas de trabajo y para la cual se observó la participación de personal a caballo colaborando en el operativo.

EL CHOFER RESULTÓ ILESO

A pesar de la magnitud del vuelco, el conductor del transporte no sufrió heridas, mientras que solamente un animal murió como consecuencia del accidente. Durante las tareas de rescate de la hacienda y remoción de la unidad, el tránsito sobre la Ruta Nacional 33 permaneció interrumpido de manera parcial en distintos momentos, permitiendo el avance de los trabajos de seguridad y asistencia. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía Comunal, Seguridad Vial y del Comando de Prevención Rural (CPR), quienes coordinaron las tareas de control y prevención hasta normalizar la situación. (Data Trenque | Distrito Interior)