Visión: Que piensa Mariano Barroso de la oposición local y del principal socio del Frente Juntos

Continuando con el dialogo que se dio desde El Regional Digital y Diario Tiempo con el Intendente Municipal de 9 de Julio, Mariano Barroso, uno de los puntos consultados fue como será la relación de su gobierno con la oposición local, a partir de que en el tratamiento de las ordenanzas Fiscal e Impositiva y el Presupuesto 2023, recibió por parte del FdT, un voto negativo.

Barroso, reconoció que será muy difícil, ya que no encontramos más la manera para ponernos de acuerdo, ya que uno tiene voluntad, pero si la otra parte no lo tiene, no tiene sentido, expreso el Jefe Comunal al referirse al mayor espacio político dentro del HCD.

Según el Jefe comunal de 9 de Julio, al referirse al FdT, dijo que hay incongruencias entre sus dichos y sus actos, al referirse a la modificación en la Tasa de Agua en Ciudad Nueva, se la acepta y después ellos mismos votan en contra de lo que ellos plantearon, según las palabras de Mariano Barroso.

En cuanto a la política propiamente dicha, Barroso fustigó al bloque del Frente de Todos proyectando que este año “será muy difícil ponerse de acuerdo con ellos debido a la “incongruencia” entre sus dichos y sus actos.

Mariano Barroso en su opinión dijo “yo creo que no hay ningún tipo de vocación y que en algún momento han perdido el rumbo. Deberían hacer una autocrítica”, puntualizó.

En otro orden critico que “hacen ordenanzas y te exigen gastar plata en diferentes programas y luego no te aprueban los presupuestos para poder desarrollar esos programas. Los citamos para trabajar una vez por semana y nada. Parecen más que concejales, un call center: tienen un listadito de quejas y cuando le preguntas qué opinión tienen sobre problemas importantes por resolver, no te dicen nada. Esto es lamentable porque piensan que perjudican a la gestión, pero a los que perjudican realmente es a todos los nuevejulienses”, lamento Barroso.

Relación de Juntos: Estar a la altura de las circunstancias

En otro orden, Mariano Barroso respondió a la consulta sobre la relación del Frente Juntos (PRO, UCR, CC y Partido del Dialogo), donde opino que se pueda estar a la altura de las circunstancias políticas, en especial se refirió al Pro y la UCR.

En su análisis el Intendente de 9 de Julio evaluó que Cambiemos es un frente sumamente importante en nuestro país, por lo que en lo local también se tenga un comportamiento ejemplar de lo que exige la provincia, sabemos que desde el Pro respondernos a ello y descontamos que desde la UCR van a estar en esa sintonía; ya que según Barroso, la interna no va a depender de una decisión local y recordó lo que sucedió en el 2019.

Los frentes son frentes y son acuerdos partidarios a nivel nacional, provincial y local, además no son la decisión de los intendentes en cambiar esos acuerdos provinciales, y recordó que no le gusto como la UCR hizo en las elecciones del 2019, diciéndonos a nivel local que no le permitíamos competir para la elección de intendente ese año. Era un acuerdo político en la provincia de Buenos Aires, trajo a memoria Barroso.