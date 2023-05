Video: QUE MAS PUEDE PASAR, fue el grito angustiado de un productor de 9 de Julio que se le quemo la cosechadora y un lote con soja

La actual campaña 22/23 costara mucho poderla olvidar, en especial por el impacto negativo que genero la sequía con pésimos rindes, a lo que se agregan algunos condimentos que bien podría hacer bajar los brazos. Pero un productor rural o contratistas, no conocen de ello, o no saben de qué se trata, pues si del esfuerzo y la resiliencia.

El pasado viernes 28 el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio fueron alertados de un incendio en lote con soja. Fue en el establecimiento 6 de marzo en cercanías de la localidad de La Niña.

Allí estaban cosechando Javier Guiotto y su hijo, este último al mando de la Vasalli 1500, momento en que el joven le advierte a su padre por teléfono de un incendio en la máquina, por lo que Javier parte rápido en la asistencia y contando con los elementos de seguridad buscan controlar el foco de incendio, pero las fuertes ráfagas de viento que pasaban los 60 kms/hs hicieron que chipas cayeran al cultivo de soja y donde se quemaron 18 hectáreas del cultivo, parte de un monte y un campo vecino.

Javier Guiotto, que siembra un campo de la familia y arrienda algunos lotes, en dialogo con El Regional Digital comento que ese lote precisamente es el que mejor estaba de las pocas hectáreas de soja que sembró, y expreso “la verdad que fue algo que no se lo deseo a nadie en la situación que hemos vivido, la verdad que fue terrible, si bien, había tenido algunas corridas con estos temas del fuego, pero la verdad que esto lo superó todo, narro el joven productor agropecuario.

Cuando me llama mi hijo y me dice que se prende fuego la máquina, y yo estaba en otra parte del lote, así que agarro la camioneta corriendo para donde está la máquina. Veo que sale humo y bueno, tratamos de apagarla con matafuego, el de la máquina y de la camioneta. Llevábamos bidones. Llevábamos sifones de soda también, que siempre lo llevaban a la máquina, le tiramos, pero bueno, era tanto el viento que caían brasas prendida de la máquina.

En ese ínterin llegan los bomberos por lo que comienzo hacer un contra fuego al monte, pero era tanto el viento que volaban hojas prendidas con fuego que caen en el monte y prende fuego el monte también, detallo Guiotto.

Qué más puede pasar lpmqlp pic.twitter.com/1p73Y2FhD0 — Javi!!! 😎🧉 (@Javierguiotto1) April 29, 2023

En ese terrible escenario, el productor reconoció que ya no podía más, “ya que se hacía imposible el trabajo por la tierra que levantaba el viento y el humo que invadía y me quedaba sin aire, no podía más al punto tal que casi abandono dos veces y digo no puedo estar haciendo lo que hago esto es una locura, pero bueno, no, no quise bajar los brazos seguí y bueno, después de 4 horas de idas y vuelta con el disco se pudo controlar, describió.

Sin embargo, en esa terrible lucha de su cabeza y contra el fuego, Javier Guiotto que tomo unas imágenes de video y que expresa “que más puede pasar …”, a modo de desahogo.

Guiotto señalo que más allá de esta crítica situación del viernes, reconoció, que el saldo que queda en esto de este año es totalmente negativo, ya que si teniendo un año normal, el número es ahí, justo, este año, la verdad que es totalmente negativo el número que queda es muy por debajo de lo pensado, aseguro.

El origen del incendio

Según comento Javier, un alambre que se metió en el embocador y en uno de los ejes de la cosechadora, rompe un bolillero y esto es lo que hace que la máquina origine el fuego, explico el productor nuevejuliense.