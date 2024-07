Víctor Tonelli cree que Argentina va camino a ser libre de aftosa sin vacunación

El undécimo Congreso Ganadero de Rosario tuvo disertantes de lujo. Uno de ellos fue el consultor ganadero Víctor Tonelli, que conoce como pocos el sector y tiene una mirada por más interesante sobre lo qué hay que hacer y lo que puede venir.

Luego de disertar sobre trazabilidad animal y la calculadora para medir la huella de carbono, Tonelli habló sobre cómo estamos en Argentina respecto a las exigencias que se vienen en el mundo ganadero.

“En términos generales tenemos una información valiosísima, tanto a nivel nacional, como a nivel provincial en Santa Fe”, aseguró en entrevista con Jorge Rabanal, de Tierra Adentro de Trenque Lauquen. Y profundizó, valorando la labor del Servicio de Sanidad y Calidad Agropecuaria (Senasa), sobre “la trazabilidad individual y electrónica que va a terminar de completar toda la información necesaria para dar respuesta. Yo diría a nivel país estamos mucho mejor de lo que todos pensamos, la información de la que se dispone a nivel del Estado, tanto nacional como provincial, es excelente, falta generar sistemas que conecten información de un lado y del otro”.

Consultado sobre las voces negativas de este sistema que se implementará a partir del próximo año, se animó: “más de la mitad no está de acuerdo, pero yo voy por mis convicciones, yo lo que les dije, por ahí hasta sonó feo. Uno puede hablar de que hace 30 o 40 años hace las cosas de determinada manera, pero eso es mirar con el espejo retrovisor, hay que mirar por el parabrisa, porque lo que viene es distinto de lo que fue, y yo me tengo que preparar como país para dar respuesta a las nuevas demandas, y las nuevas demandas me van a obligar a tener la certeza individual de que efectivamente cada animal cumplió con los atributos que estoy prometiendo, y eso es esencial”.

Para Tonelli, “más allá del debate, que lo entiendo, más allá de los problemas que ocurren en el monte, con el manejo…estamos a nada de dar un paso cualitativo en términos de información y trazabilidad y respuesta de certezas, que discusiones sobre el pasado me parece que son una pérdida de tiempo”.

Respecto a la vacunación contra la aftosa en Argentina y la región, el consultor fue contundente: “Brasil ya arrancó libre de aftosa. Si Brasil en dos años ya se consideró libre de aftosa sin vacunación, sin mayores problemas, personalmente creo que el tema está saldado. Argentina irá a ser libre de aftosa sin vacunación”