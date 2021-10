Verdesian da un plus de rendimiento en el uso nutrientes en tratamiento de semillas de soja .

Durante el desarrollo y crecimiento de los cultivos reconocemos en los nutrientes roles estructurales y funcionales. Limitaciones en estos elementos afectan el logro de los resultados productivos. Es así como el manejo de los nutrientes, entre otros factores formadores de la producción, es una de las medidas a considerar para aumentar los rendimientos.

Estudios realizados por distintas entidades muestran que en la región pampeana la intensificación agropecuaria fue acompañada por una generalizada reducción en los niveles de materia orgánica, nutrientes asociados a esta (ej. nitrógeno, azufre) y otros elementos tales como el fósforo, el zinc y los cationes intercambiables. Situación acentuada en los últimos años.

Además, abundantes estudios muestran que las decisiones de manejo de la nutrición de los cultivos modifican sus rendimientos. En promedio, según los resultados de la red de estrategias de fertilización coordinada por Fertilizar AC en coordinación con investigadores de INTA, universidades e independientes, la brecha de producción asociada al manejo de los nutrientes es de aproximadamente el 30% con respecto al máximo alcanzable. Si bien las prácticas frecuentes de nutrición de cultivos reducen esta diferencia en casi el 50% al implementar planteos mejorados de la nutrición los rendimientos alcanzados aumentan como así también lo hace la consistencia de sus resultados. Entre las decisiones mejoradas para el manejo de los nutrientes se identifica la elección de la dosis y composición de los fertilizantes contemplando los rendimientos explorados en cada sitio reconociendo el consistente aumento de la producción al implementar nuevos materiales y mejores prácticas para su manejo.

En este marco, los elementos de manejo de cultivos para reducir limitaciones nutricionales contemplan el aporte directo de los elementos como los derivados al mejorar las condiciones de crecimiento de las plantas.

Las tecnologías Verdesian aportan soluciones tanto al proveer de formulaciones acondicionadoras de fertilizantes e inoculantes mejorando sus aportes a los cultivos como de productos que potencian algunos procesos fisiológicos de las plantas repercutiendo en mayor incorporación de nutrientes. En esta gacetilla actualizamos los recientes resultados de su uso en condiciones predominantes de producción argentinas.

Inoculación y mejoramiento del crecimiento de soja con tratamientos de semillas

La adecuada nutrición nitrogenada de las plantas de soja es un elemento central en la producción de este cultivo y se logra en gran medida a partir de la fijación biológica del nitrógeno atmosférico. En Argentina, abundantes estudios, junto con la generalizada adopción de la práctica, describen la importancia de la inoculación en tratamientos de semillas.

El aporte de valor por la incorporación de tecnología Verdesian Take OFF, bioestimulante patentado que actúa dentro de la planta acelerando el proceso de asimilación de Nitrógeno y Carbono, potencia y da un plus adicional al tratamiento de semilla de soja que se implementa de manera masiva. Las evaluaciones de tecnologías de inoculación Verdesian con el tratamiento de semillas Verdesian Preside validan mejoras en la nodulación, el crecimiento temprano y la producción de soja.

En resultado sobre 36 estudios realizados durante las 3 últimas campañas observó que al tratar la semilla de soja con Verdesian Preside junto con el bioestimulante Verdesian Take Off al momento de la siembra, los beneficios agronómicos aportados por la tecnología fueron de:

cantidad de plantas logradas alcanzó un + 11%

nodulación en el estadío V4 sobre raíz principal tuvo un +13%

crecimientos vegetativos más vigoroso en el orden del + 20% (coloración, cobertura del canopeo, intercepción de radiación)

(coloración, cobertura del canopeo, intercepción de radiación) mayor producción de granos en + 6%

Estas mejoras agronómicas permitieron obtener un rendimiento e inversión:

rendimiento en + 7,7%

ROI de 13:1

Eficiencia agronómica de 94% (respuesta positiva frente a testigo sin tratar).

(respuesta positiva frente a testigo sin tratar). Eficiencia tecnológica de 93% (respuesta positiva frente a la practica habitual del productor)

Este año completamos la línea para tratamiento de soja incorporando Verdesian Preside Pro-T que permite un tratamiento industrial prolongado sobre la semilla hasta 60 días. Ensayos con productos Verdesian para pretratamiento industriales prolongado en la última campaña, con la inclusión de la molécula Verdesian Take OFF demostraron mantener los aportes al crecimiento y a la producción observados con aplicaciones realizadas en el momento de la siembra y de aplicación “en el campo”. Verdesian Preside Pro-T, mostró que sus aportes prácticamente duplicaron a los observados por los tratamientos con formulaciones de uso convencional validando la robustez de la composición de la formulación para superar condiciones de estrés frecuentes al inocular.

