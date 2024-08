Vendió su casa y todo lo que tenía por un sueño mayor: Que todos disfruten de un mejor sabor en panificados

Este domingo 4 en nuestro país se celebró el Día del Panadero, y en ese marco de celebración en la ciudad de 9 de Julio un emprendedor de hoy apenas 34 años puso al servicio de la comunidad de 9 de Julio, un gran desarrollo panadero como es la nueva panadería “Torte”, que quedó inaugurada en calle Mendoza 828.

Dicha jornada inaugural fue muy bien acompañada por vecinos, donde todos quisieron pasara a conocer la “nueva Torte”.

El desarrollo del nuevo concepto en panificación donde el cliente podrá, incluso observar como el producto que va a comparar es elaborado delante suyo, es producto de una génesis que hay en los nuevejulienses: Saber emprender.

Si, esa vida de emprendedores que tienen los vecinos del distrito, siempre ponen a 9 de Julio en un muy buen lugar. Y eso lo explica muy bien este emprendedor, Dardo Valenti que cuando apenas tenía 21 años y estudiaba la licenciatura en Economía, dio un giro en su vida de lo que quería ser en su vida y para 9 de Julio.

ER-Dardo Valenti, hace 13, 14 años comenzaste un desafío, un emprendimiento. ¿Pensabas que esto era posible?

DV-No, se me escapaba de mi pensamiento. Yo cuando arranqué, que la panadería era una panadería nueva y era muy joven yo también, tenía 21 años, nunca me hubiese imaginado a los 10 años de tener la panadería en marcha, haber logrado construir un edificio en mi ciudad con una planta de producción súper moderna y comodidad para la gente y comodidad para los empleados.

La verdad que se me escapaba de mis pensamientos, pero a medida que fue transcurriendo la vida se fueron aclarando muchas ideas y llegamos a la finalización del proyecto que tenemos hoy en marcha.

ER-¿Cuándo comenzó a construirse este proyecto que hoy ya es una realidad?

DV- Este proyecto lo comenzamos a construir el 16 de agosto del 2022, post pandemia, con todo el empuje que veníamos ganando a través de la pandemia, que la panadería creció muchísimo ahí, crecimos un montón en pandemia, fuimos una de las panaderías pioneras en cuanto a delivery, nos hicimos súper conocidos acá en la ciudad y nos dimos cuenta que apostar podía ser posible, entonces decidimos apostar y arrancamos con este proyecto que es un proyecto gigante, que hoy ya lo estamos finalizando.

ER- ¿Cuál fue el clic para tener este proyecto gigante de Dardo?

DV Las ganas, eran ganas, siempre quise crecer, siempre en mí estaba ese poder de empuje y dije, bueno, si me decidí por panadería, si la vida me arrojó acá en esto, bueno, vamos a hacerla crecer, a ver hasta dónde llegamos.

ER-¿Todas las ganancias que en esos 10 años venías teniendo las publicaste?

DV-Todas, sí, porque vendí mi casa, vendí auto, vendí todo lo que tenía, todo vendí para meterme en este proyecto y hacerlo brillar como está brillando hoy.

ER-Bueno, ¿y ese proyecto cómo está construido?

DV- Este proyecto está dividido en tres niveles, la primera planta que ustedes pueden ver acá abajo es la planta de venta, sería como la planta baja, ahí tenemos todo el local armado, que es un local de 200 metros cuadrados, después tenemos arriba el primer nivel, el primer nivel donde tenemos la parte de producción, ahí vamos a fabricar todo lo que vamos a producir y también en locales está plantada una parte de producción para que la gente pueda ver todo lo que hacemos y el tercer nivel está pensado, que todavía no lo terminamos, que eso nos queda todavía pendiente por terminarlo, ahí vamos a tener la parte de oficina y depósito.

ER-Bueno, pero además el lugar y lo que hemos visitado cuenta con medidas de seguridad por donde se lo vea.

DV- Sí, sí, sí, para mí es muy importante eso, el cuidado del personal, el cuidado de la gente, hemos abocado también a… Es un proyecto que como se extendió dos años, se pensó en todos los detalles y en que sea también cómodo para trabajar, funcional y que sea estéticamente lindo, así que estuvimos ahí con el equipo de diseño, con nosotros de la parte de producción, pensando en todos esos detalles que eran importantes. Bueno, ¿quiénes te asesoraron para que esto fuese realidad en cuanto al diseño? El equipo, bueno, como arquitecto estuvo Javier Tomasín, el equipo de diseño estuvo un equipo que se llama Plaz, que son unos chicos de acá de Nuevo de Julio con otros de Buenos Aires y después tengo mucho asesoramiento por amigos que han construido una cosa o la otra y yo también que voy curioseando todo el tiempo a ver qué mejora le podía meter.

ER-¿Cuándo nace en vos el trabajar planificado?

DV-Nace a través de un hermano que es el dueño de Olche, Pablo, mi hermano me dio la oportunidad de trabajar con él y ahí fue cuando se me hizo un clic en la vida porque yo estaba estudiando economía y se me hizo un clic en la vida y dije bueno mirá, la verdad que me gusta esto y ahí fue cuando decidí volcarme por la parte de panadería y él me dio la oportunidad de arrancar con mi propia panadería.

ER-El hecho de también tener estos logros, Dardo, es parte del equipo que te acompaña, contarme de él.

DV- Sin duda, el equipo es todo, yo me apoyo 100% en mi equipo, me ha costado un montonazo construirlo y coincidir con los valores porque mis valores son trabajo, disciplina, empuje diario y conseguir gente así que tenga esos mismos valores y tratar de que se armonice todo el equipo fue un logro a mí en cuanto a lo personal, como líder me siento muy orgulloso de eso y también me siento orgulloso de la gente que conforma el equipo, Romina, Luca, Nacho, bueno, hoy son 9, 10 y la verdad que si los nombro a todos, estaríamos un ratito más porque cada uno tiene una parte importantísima de esto, no sé, como Aldana, también lo que han crecido ellos, que es importante eso porque no solo que la panadería creció en la parte difícil sino como crecimos nosotros como equipo y cada uno como creció como persona.

La jornada inaugural finalizo por la tarde, pasada las 14:30hs con show musicales, juegos y saboreando productos en un gran meson sobre la calle Mendoza.