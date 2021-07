Vecinos estafados: “Nos llama la atención que el municipio no se haya movido respecto a esto, donde hay funcionarios involucrados”

Sin avanzar la causa por la que se investiga una posible asociación ilícita en la que un individuo vendió terrenos fiscales y privados de los que no se conocen sus herederos, al menos a 22 familias y a quienes les cobro entre 200.000 y 340.000 pesos, en algunos de los casos el mismo lote lo vendió en varias oportunidades y otros ya estaban siendo construidos, la investigación según los damnificados no avanza, aseguran que no encuentra respuesta del Intendente y la reunión con los Concejales del PJ no surtió efecto.

En la oportunidad dos de los vecinos Alejandro Molina y Silvia Tevés (por cuestión de pandemia y trabajo el resto no pudo estar), dialogaron con El Regional Digital donde junto a su asesor letrado, Dr. Eduardo Cerdeira, comentaron el presente de la situación y en que han avanzado.

Molina describió “estamos parado como en el principio y la Fiscalía aun no nos ha informado nada, somos 22 familias que estamos luchando por que esto se solucione en que esta persona devuelva lo que nos estafo.

Por su parte Silvia Tevés recordó que desde el mismo momento que descubrimos que estábamos siendo engañados realizamos todos los pasos correspondientes como la denuncia en comisaría y fiscalía, aun no nos han llamado a declarar, hemos tenido una reunión con Barroso, pero él nos dijo que no nos puede dar ninguna solución.

Por su parte el Dr. Cerdeira que tomo la iniciativa de representar a las familias, comento que el ex concejal Hugo Gailach tomo contacto con las familias y a partir de allí se me solicito que se podía hacer.

En primer lugar antes de tomar conocimiento del expediente judicial, hemos enviado al Municipio cual es el resultado del expediente interno, que dijo el Secretario de Gobierno, Della Rocca, porque de ahí surge quienes son los responsables de esta estafa dentro del municipio, porque si apuntamos a la persona sindicada en primer lugar, la planta nos cubre el bosque, grafico Cerdeira, argumentando, que alguien cualquiera no puede hacer una “movida” como se hizo de esta magnitud, sabiendo cuales son los terrenos abandonados, y hacer un trámite dentro del municipio para la bajada de luz. Esta persona no solo vendía los terrenos, también hacia los trámites dentro del municipio, especifico.

Además la persona imputada les ha dicho a las familias damnificadas que para esto tenía el “respaldo del Municipio”, recordó Eduardo Cerdeira. También queremos saber cuáles fueron los funcionarios que pusieron a disposición dela Justicia en su momento, según informo Della Roca en abril último.

De allí es que también vamos para utilizar Banca 19 para que los concejales escuchen a los vecinos, vemos que está un poco atrasada, pero creemos que en los próximos días saldrá la concovocatoria, estimo el Dr. Eduardo Cerdeira.

El letrado representante de los vecinos, ante la consulta de si estamos ante una asociación ilícita, reconoció de que estamos hablando de que hay una red delictiva y la maniobra esta prolongada en el tiempo, ya que el primer terreno se vendió hace al menos un año y el ultimo hace cuatro meses.

Por eso nos llama la atención que el municipio no se haya movido respecto a esto, donde hay funcionarios involucrados, puntualizo Cerdeira quien pidio se responda la solicitud al Municipio y al Concejo Deliberante.