Vacunas: Barbieri aseguro que no hay nada por celebrar y la oposición no se lo perdono

Este jueves 10 se desarrolló una nueva sesión del Concejo Deliberante de 9 de Julio donde y donde todo aparentaba ser un rápido tramite tras lo acordado en Interbloque, la sesión legislativa pareciera que transformo a los presidentes de bloques, que en cierta manera habían logrado “fumata blanca” el miércoles en la reunión.

Todo se dio cuando se dio tratamiento a la documentación 119-2021, un Proyecto de Comunicación, presentado por Juntos por el Cambio en el que solicita al Ministerio de Salud la Inclusión en el Plan de Vacunación Covid-19 a los Bomberos Voluntarios.

El proyecto lo defendió en la sesión la Concejal Fernanda Gil (JxC) vía virtual donde informo que en 9 de Julio ya se cuenta con el 50% de los servidores públicos vacunados, además aporto datos de la región y de la provincia, e insistió en la necesidad de vacunar a nuestros bomberos por su esencialidad y la exposición que los mismos tienen.

Fue allí cuando el Concejal Juan Pablo Parise (UC) recordó lo expresado por el Dr. José María Mignes en el Comité de Crisis en Salud, acerca de los porcentajes de vacunación en el partido. A lo que Parise comparo 9 de Julio con la media nacional y reforzó diciendo que Argentina hoy está por arriba de la media mundial como país en porcentaje de vacunación. Esto lo celebramos, disparo.

Fue allí cuando el Concejal Paolo Barbieri (JxC) pidió la palabra, opción que parecía no tenía pensado hacer. Daba la sensación de que quería se terminara la sesión, sin embargo aclaro “no hay nada por celebrar -y agrego – lo que han hecho es un acto criminal. Fue allí cuando critico la política del Gobierno Nacional en lo traer la vacuna Pfizer, que es la única para menores de 18 años y muy necesaria para personas con enfermedades o discapacidad, es lamentable y criminal lo que han hecho, insistió.

No conforme con ello, Baribieri critico diciendo “buscan dar una clase de moral cada vez que dan una conferencia de prensa”, y le recordó a los ediles las comparaciones raciales (de México y Brasil) del Presidente de la Nación esta semana.

Cerro diciendo que “esta situación es nefasta y no puedo estar en ningún acuerdo con lo dicho por el Concejal Parise”.

Tras lo expresado por Barbieri, fue Julia Crespo en su función como presidente del Bloque FdT, lamento los dichos de su par de Juntos por el Cambio y califico a las palabras de Barbieri como “terribles” y recordó que “el Bloque JxC ya nos tiene acostumbrado últimamente a expresar sus ideas”.

“Son palabras muy fuertes, máxime que nosotros los representantes de los vecinos tenemos que llevar un mensaje de cuidado, aliento y tranquilidad a los vecinos”, pidió.

En otro tramo de su alocución, Crespo recordó que el actual gobierno ni bien asumió debió afrontar esta pandemia, además de lo que dejo el gobierno de Macri y aseguro que ellos reciben cuatro palabras por parte de los vecinos de continuo: esperanza, tranquilidad, emoción y agradecimiento. Mientras reconoció que la vacunación no es suficiente.

También el Concejal Malis de Frente Renovador sumo sus palabras diciendo “no hay nada que festejar y menos aún el cinismo, parece que el cinismo que primero fue una negación, luego la subestimación, la militancia de la no vacunación y ahora la descalificación, me parece que eso no conduce a nada, no caigamos en el juego político de las esencialidades, y defendió que se han hechos cosas bien y seguro algunas mal. Es una pelea que hay que dar todos los días, indico.