UOM: «En 9 de Julio el sector metalurgico esta al limite y se ha dado un despido a cuenta gotas»

En el gremio metalurgico UOM se encienden algunas luces amarillas, esto porque que algunas ramas metalurgicas del pais han mermado en su producción y con ello por un lado aparecen algunas suspensiones y por otro lado se dificulta en las negociaciones por la recomposicion salarial del sector.

Este martes 25 el secretariado nacional de UOM reunio a sus secretarios seccionales, entre ellos Ruben Silva, de la Seccional UOM 9 de Julio, donde el tema principal del orden del dia fue tratar la normalización de la seccional de 3 de Febrero, que había sido intervenida por distintos problemas que había tenido. En ese sentido el Secretario adjunto, Naldo Brunelli, estuvo a cargo de eso y en el término de 6 o 7 meses logró normalizar todo, en el cual ahora próximamente se llama elecciones y va a haber elecciones de quién va a ser el próximo secretario en esa seccional, informo.

En otro orden, Silva comento que se trataron temas como la paritaria del sector siderúrgico, ya que Acindar, nuevamente va a parar la planta, ya lo sacó como comunicado nacional, recordo.

Sobre esta rama metalurgica, detallo que el sector siderúrgico viene desde noviembre donde no se está arreglando la paritaria y se han hecho todas medidas de fuerza y todavía no se llegó, si bien está cerca un posible acuerdo. Incluso hubo un plebiscito que hizo el compañero Secretario General, Abel Furlan, para ver si los trabajadores querían seguir con el plan de lucha o arreglar con lo que estaban presentando y ofreciéndole al sector siderúrgico y la respuesta fue de todos los trabajadores, el plebiscito salió que se siguiera con el plan de lucha para poder mejorar los salarios, informo.

Rama 17

Silva tambien se refirio en el dialogo con El Regional Digital, a la paritaria en la rama 17 (Industria de maquinaria agricola), donde informo que este miercorles 26 se reunían el gremio con las cámaras industriales por esta nueva paritaria que comprendería los meses de abril, mayo y junio, logrando acompañar lo que sería acompañar IPC o la inflación, como normalmente se dice, del mes de abril y del mes de mayo y viendo la del mes de junio, que va a pasar recién en los primeros días de julio, pero ya hay un 4% pensando y estipulando que puede en junio llegar a ser un 4% la inflación.

En 9 de Julio

En otro orden se le consulto al Secretario de la Seccional UOM 9 de Julio sobre como es el panorma local, donde destaco que el distrito cuenta con 45 empresas metalurgicas

Silvia analizo que por un lado tenemos salarios bajos, menos recaudación, lo cual impacta en la obra social, la medicina sabemos que está totalmente dolarizada y por otro lado hablando con los empresarios locales, hablan de la escasez de trabajo y el poco movimiento en las ventas que tienen, entonces tenemos un gran dilema que el mismo empresario te lo plantea, dice por un lado nosotros entendemos y sabemos que los salarios son bajos y que los trabajadores necesitan ganar más, pero por otro lado se nos hace difícil pagar porque no estamos obteniendo ventas», comento el dirigente metalurgico de 9 de Julio a El Regional Digital.

Contamos con 45 empresas locales y la verdad con trabajo estable y buen proyecto de trabajo lo que queda del resto del año tenemos dos, después el resto está en caída y con la expectativa de que salga trabajo pero todavía no, ya venimos de dos o tres meses te diría con escasez de trabajo y poco movimiento, explico.

Ante esto, Ruben Silva informo «ya he tenido diálogo con algunos empresarios que quieren reducir jornada están aguantando, porque consideran que es importante la mano de obra y porque es lo que decimos siempre son pueblos chicos, y se conocen todo y saben de las necesidades de los trabajadores. Hoy conseguir un recurso humano capacitado no es nada fácil, tener que desprenderse luego de ese recurso, volver a reincorporar no es fácil, por lo que se esperanzo en que el sector metalurgico local tenga una remontada en sus ventas.

Consultado por si hay despidos, delineo que a nivel nacional se va dando un especie de despido a «cuenta gotas», hay empresas que han despedido 3, otras 3 o 4, yo calculo que el 9 de julio en 3 o 4 meses hemos perdido alrededor de entre 25 y 30 trabajadores metalúrgicos registrados, que a nosotros nos figura.