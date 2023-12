Unión por la Patria sobre la Fiscal e Impositiva 2024: «Pedimos se aumente trimestralmente»

El Bloque de Concejales de Unión por la Patria (UxP) 9 de Julio mantiene por estas horas reuniones con sindicatos representantes de empleados municipales y con entidades de la comunidad, con motivo de dar debate en el tratamiento del Presupuesto Municipal 2024 de 11.629 millones de pesos y el aumento de las tasas municipales para el próximo ejercicio.

En ese sentido hoy miércoles, conforme informaron fueron recibidos por miembros de Comisión Directiva de Sociedad Rural de 9 de Julio, previo a ello este martes fueron parte de la Comisión ampliada en el Concejo Deliberante donde recibieron al Secretario de Gobierno, Víctor Altare, y al Secretario de Hacienda, Cdor. Víctor Bordone.

Al respecto la presidente del Bloque UxP, Concejal Julia Crespo describió que con la Intendente María José Gentile tiene un buen dialogo, conocemos su forma de trabajo comento en dialogo con el Regional Digital, y apunto que tras ser electa mantuvieron una reunión en privado. Ella sabe nuestra forma de trabajar, aseguro “somos una oposición honesta”, no nos oponemos por oponernos o poner palos en la rueda.

Crespo evaluó el mensaje de Gentile en su asunción y celebro que ese sea el camino y comparo, “nosotros estos últimos ocho años no lo hemos visto, siempre primo la mayoría aun en cosas notables, sin embargo, María José dice que va a ser otra cosa, el tiempo dirá”, subrayo.

Ordenanzas Presupuesto de Gastos y Fiscal Impositiva: Aumentar Tasas trimestralmente

En otro orden, la edil de UxP se refirió al análisis de las Ordenanzas Presupuesto de Gastos y Fiscal Impositiva 2024, a lo que califico que el presupuesto que nos han presentado es el más estimativo posible con la diferencia que se incorpora una nueva Tasa, la que refiere a la Guardia Urbana Municipal ($ 480 más la de Monitoreo de $ 900), nos habían dicho, cuando la aprobamos que no iba a tener costo para los vecinos, cuestiono.

También en el análisis hay cambios en el organigrama y cambios de secretarias, le hemos pedido los cuadros de costos, información de cómo se están cobrando algunas Tasas y el índice de cobranza actual, sintetizo.

En cuanto a la Fiscal e Impositiva, Julia Crespo informo que le están solicitando al Ejecutivo Municipal tener una modalidad distinta a como se tiene actualmente e ir a un aumento trimestral a partir de la inflación que se dé al momento, ya que el 70% de los recursos son afectados a gastos salariales, y el 65% de los recursos son coparticipación provincial y nacional.

La Concejal peronista recordó que esta propuesta ya fue presentada el año pasado y nos fue aceptado, además hay varios distritos bonaerenses que está utilizando esta modalidad, a partir de índices de inflación, esto significa que el vecino no tenga un arranque de un 140% de aumento como va a tener en el 2024.

Crespo insistió que con estas ordenanzas se está con números más en lo estimativo que en la realidad de lo que se requiere y se tiene que hacer

Obras

En cuanto a obras, solo observamos algunas cuadras de cordón cuneta, asfalto, luminarias y alguna obra de gas en algún barrio, el que no está mencionado, dijo. Lo único que esta firma son las 32 viviendas Barrio Los Aromos, con fondos provinciales y la construcción de la Guardería para uso de empleados municipales, y que se diagramo en el edificio del ex San Cayetano. Mientras que no se contemplan obras de importancia, comento.