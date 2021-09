Una larga agenda postergada que requiere atención urgente

Troceo: la decisión de intervenir en el mercado comercial obligando al troceo para la distribución al comercio minorista solo traerá perjuicios a los operadores y encarecimiento del producto a los consumidores. La salud de los trabajadores, que se tiene proteger con la medida, bien puede ser cuidada por el uso de medios mecánicos, como se hace habitualmente en muchos lugares, lo que implica por ejemplo la utilización de rieleras, guinches o carros especiales para el acarreo de medias reses. El sistema de transporte no está preparado para transportar trozos y automáticamente se reduce su carga en un tercio incrementando el costo. Hay más de 200 mataderos en el país que no cuentan con instalaciones adecuadas para hacer el troceo y de los restantes muchos no poseen capacidad de frio suficiente para almacenar su producción. Hacerlo obligatorio en esas condiciones significará bajar la inocuidad del producto poniendo en riesgo la salud de la población. Así como está diseñado será un fracaso rotundo como lo fue el corte por lo sano en el año 1991.