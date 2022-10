Un transportista de 9 de Julio se vio involucrado en un accidente vial

Anoche minutos antes de las 22 se produjo un choque entre dos vehículos en el kilómetro 199 de la ruta 5. En el accidente se vieron involucrados un automóvil y un camión que transitaban en la misma dirección.

No hubo lesiones como consecuencia del choque protagonizado por un camión Volkswagen que transportaba mercadería, que embistió en la parte trasera a un Chevrolet modelo Onix. Sí se produjeron daños en las dos unidades.

En el automóvil circulaba un hombre de 30 años de edad, acompañado por una mujer de 36, oriundos de Capital Federal. Mientras que en el camión transitaba un hombre de 43 años, con domicilio en 9 de Julio.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios y del SAME de Alberti, que asistieron a las personas involucradas, que no sufrieron lesiones. En consecuencia, no se iniciaron actuaciones judiciales.

Fuente y foto: Diario El Salado