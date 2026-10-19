Un rápido accionar de la policía de 9 de Julio, se frustro el robo de un automóvil

En el marco de una rápida intervención policial, y a partir de una alerta temprana activada tras tomarse conocimiento de la sustracción de un automóvil, personal policial logró recuperar el vehículo y aprehender a un hombre de 28 años, quien se encontraba al mando del rodado.

El procedimiento se inició a raíz de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó sobre la sustracción de un automóvil marca Honda, modelo Civic, color negro, dominio JVQ760, propiedad de una mujer de 34 años, el cual había sido sustraído en continuación de calle Urquiza, en el predio de la cancha de Hockey del Club Atlético 9 de julio.

Ante la novedad, se dispuso de inmediato un operativo cerrojo y la correspondiente alerta temprana, articulando las medidas necesarias para procurar la rápida localización del vehículo, tanto local como en la zona y rutas adyacentes.

En ese contexto, el aporte del sistema de monitoreo y la coordinación operativa resultaron fundamentales para orientar la búsqueda y posibilitar la intervención policial, entre ello conforme se conoció, el delincuente había tomado un camino rural hacia la localidad de Dennehy, por lo que al contar con camino anegados por agua es que al regresar se encuentra con el operativo cerrojo.

Como resultado del despliegue, el automóvil fue interceptado en la intersección del Acceso Presidente Perón y calle Belgrano, donde se procedió a la aprehensión de su conductor, un hombre de 28 años, y al secuestro del rodado sustraído.

Puesta en conocimiento la Ayudantía Fiscal local, se impartieron las directivas correspondientes, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 4 del Departamento Judicial Mercedes, bajo la carátula “Hurto automotor agravado esclarecido – Secuestro.

En relación al masculino el mismo posee antecedentes penales de Robo agravado por uso de arma de fuego y resulta ser oriundo de la localidad de Virrey del Pino, y de nacionalidad paraguaya