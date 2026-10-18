Un masculino intento quitarse la vida y fue rescatado por policia

Conforme información preliminar este sábado 17 pasada las 22hs la Estación de Policía 9 de Julio fue alertada en que un masculino manifestaba querer quitarse la vida, por lo que efectivos policiales se movilizaron a cercanía del cementerio de la ciudad, donde constataron la presencia del hombre.

El rápido accionar del personal policial convence al masculino de sus intenciones y depone su actitud, por lo que por fue derivado al Hospital Julio de Vedia por el servicio de emergencias Clysa, donde fue asistido por profesionales de la salud.

De acuerdo a información extra oficial, el hombre habría mantenido una fuerte discusión con su pareja, por lo que luego tomo la decision de amenazar con quitarse la vida. En el hecho hay intervencion Judicial.

ampliaremos