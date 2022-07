Un informe revela cuales son las 15 esquinas con mayor cantidad de accidentes viales en la ciudad

En la última semana se dio una jornada sobre seguridad vial que tuvo como punto la exposición de un especialista en transporte y seguridad vial, como lo es el Lic. Axel Axel Dell’ olio, integrante de la Asociación para la Disminución de Siniestros Viales (ADISIV) y es Director de Mamás y Niños Seguros. Un programa integral que tienen como objetivo principal promover el uso correcto del Sistema de Retención Infantil (SRI), llamado comúnmente huevito, sillita, etc.

La jornada fue promovida por el equipo de trabajo de Frente Renovador 9 de Julio y en el auditorio de la Cámara de Comercio de 9 de Julio, el encuentro reunió además de vecinos, organizaciones como Estrellas Amarillas, Bomberos Voluntarios, también funcionarios del Estado Municipal, concejales, abogados, entre otros.

En la apertura fue el Dr. Sebastián Malis, también funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación, quien recordó que, en su función de concejal, también presento varios proyectos sobre el tránsito y su seguridad en el distrito.

Triste informe

Posteriormente fue el Concejal del Frente de Todos, Esteban Naudin quien se aboco a exponer un trabajo de investigación a partir de información periodística, ya que aseguro no se cuenta con información oficial de accidente cuando hay intervención de emergencia médica o policial, y otro tanto son solo daños materiales y es un acuerdo de las aseguradoras, sin embargo, cada accidente vial es un costo muy alto, además de causar y dejar secuelas, y lo peor, es la perdida humana, resalto.

Naudin en su exposición manifestó que es imperiosa la necesidad de tener datos y grafico que la ciudad cuenta con unas 500 esquinas, pero al hacer un “mapa de calor”, hay 15 que son las que tienen el triste record de ser el escenario de tener más del 50% de los accidentes viales en la ciudad, informo.

El concejal de 9 de Julio expuso que este informe esta para sumar y deberían elaborarse al menos 15 medidas, recomendó para desalentar el mal uso del tránsito, entre ello menciono mayor semaforización, disminución de la calzada en las intersecciones

Esquinas con mayor peligrosidad

Algunas de las peligrosas esquinas y que se llevan más del 50% de los accidentes según el informe titulado “Ideas para Sumar”: Edison y San Martin; Alte. Brown y Saavedra; Avellaneda y A. Alvarez; Cavallari y San Juan; Aita y Eva Perón; Mendoza y San Martin; San Martin y Santiago del Estero; Uquiza y Azcuenaga; Urquiza y Frondizi.

Sobre transito se debe discutir, pensar e invertir

Por su parte el Lic. Dell ´Olio inicio diciendo que el contexto forma el entorno e hizo mención de la enorme cantidad motos, y que no se lo arregla con una campaña de uso del casco, en esto hay que “discutir, pensar y repensar cuestiones relacionadas al tránsito que es algo que hacemos entre todos nosotros; no es algo de uno o de otro particularmente”, desafío a los presentes.

El especialista dio a conocer varios trabajos de éxitos, pero también los que no prosperan, por el simple hecho de decidir hacerlo o no hacerlo y agrego que se trabaja para generar herramientas, “siempre he trabajado en dos ejes fundamentales: la seguridad vial infantil y ayudar a los intendentes a tomar decisiones, en pos de la gestión de un mejor tránsito.

Para Dell´olio en un accidente alguien se equivoca y participan el factor humano, ambiente y vehículo, e hizo especial énfasis que es un tema de salud pública y de la política. Fue allí cuando dijo que se cuenta con una ley de 1986 en donde la Educación Vial debe ser curricular y no se lo pone en práctica.

Dentro de los datos y recomendación comento que en los últimos años las aseguradoras están pagando mayo cantidad de siniestros viales “por alcance a baja velocidad”, esto es por el uso del celular en el automóvil, dijo.

Que se puede hacer.

El especialista en seguridad vial enuncio algunas medidas que se pueden hacer, «pero el transito no se hace solo, debe tener datos e inversión económica. incorporar un Observatorio Vial, empezar a preparar la ciudad, achicar las calles, desalentar el uso del automóvil, dar planes de movilidad sustentable, legislación, protocolos y control, y sobre todo acuerdos políticos sostenibles en el tiempo, resalto.