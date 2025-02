Un carpincho contra el crimen: la insólita estrategia policial para capturar a un narco

Las fuerzas de seguridad suelen apelar a la creatividad para sorprender al delito, pero lo que ocurrió en Perú lleva la estrategia encubierta a niveles insospechados. En su última incursión contra el narcotráfico, la Policía peruana decidió valerse de una táctica que parece sacada de una comedia absurda: un agente disfrazado de carpincho logró despistar a un traficante y facilitar su captura.

El insólito operativo quedó registrado en un video que la propia institución difundió en sus redes sociales. Y como suele ocurrir con este tipo de maniobras, la repercusión fue inmediata. Entre elogios y carcajadas, miles de usuarios celebraron la ocurrencia de la fuerza, que ya es conocida por este tipo de intervenciones fuera de lo convencional.

El modus operandi es tan simple como efectivo: disfrazar a un policía, montar una especie de espectáculo improvisado frente a la vivienda del delincuente y esperar que la curiosidad o la sorpresa lo hagan salir de su escondite. Lo que empieza como una farsa termina con el sospechoso reducido y esposado.

En este caso, el elegido para el disfraz fue un carpincho, el roedor más grande del mundo y una criatura que en nuestro país ganó notoriedad en los últimos años por sus invasiones a barrios privados. Pero en Perú, donde el animal es más conocido con su otro nombre de “capibara” , la presencia del agente disfrazado fue lo suficientemente llamativa como para distraer al objetivo.

Las imágenes muestran al carpincho entrando de golpe en la vivienda del sospechoso, lo que desató la confusión necesaria para que el resto de los agentes lo rodearan y procedieran con la detención. En total, se incautaron más de 1.700 envoltorios de pasta base y marihuana.

No es la primera vez que las fuerzas de seguridad peruanas apelan a este tipo de estrategias camufladas. En diciembre de 2024, en pleno espíritu festivo, un escuadrón antidroga irrumpió en una vivienda con un agente vestido de El Grinch, el personaje que odia la Navidad pero que, en este caso, parecía odiar más el narcotráfico. El operativo terminó con la captura de una banda de microtraficantes en el distrito de San Bartolo.

“En esta ocasión utilizamos a El Grinch, quien inició el operativo rompiendo la puerta de acceso y logramos la captura de los vendedores de droga”, explicó en su momento el coronel Carlos López, jefe del Escuadrón Verde.

