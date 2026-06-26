Un camión afectado a la recolección de residuo sufrió un incendio, lo que destruyo la unidad municipal

Durante la tarde de este jueves 25 de junio, minutos antes de las 15 horas, el llamado de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio obedeció a un incendio de un camión en calle Alsina al 800, casi Corrientes.

Al llegar la unidad numero 14 de Bomberos se encontraron con un foco de incendio en la zona de motor e interior del transporte perteneciente al Municipio de 9 de Julio y afectado a la recolección de residuos correspondiente a la zona.

Los bomberos trabajaron en el lugar realizando las tareas correspondientes para extinguir el incendio y asegurar la zona. Se estima que un posible corto circuito eléctrico genero el foco de incendio y que destruyo por completo la unidad motora.



Fotos: Bomberos Voluntarios 9 De Julio