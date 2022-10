Troceo de carne: frigoríficos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos paralizarán la faena

La disputa entre los frigoríficos y matarifes que abastecen al consumo interno y los exportadores por la implementación del “troceo” de la media res, una medida decidida por el Gobierno nacional con el aval de quienes venden al exterior, llegará a un punto máximo en las próximas horas, cuando a partir del 1 de noviembre ya no podran llevar la media res.

Las cámaras que agrupan a la industria cárnica de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe informaron que desde este lunes no recibirán hacienda y que a partir del martes no faenarán animales, advirtieron en una comunicación.

“Desde FIFRA (Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas) se informa que en reunión mantenida con los asociados de las cámaras que la conforman CAFRISA (Cámara de Frigoríficos de Santa Fe) – AFIC (Asociación de Frigorífcios e Industriales de la Carne de Córdoba) y CICER (Cámara de Industrias Cárnicas de Entre Ríos) se decidió que no se recibirá hacienda a partir del día lunes 31/10 y no habrá actividad de faena o distribución de carnes desde el 01/11, en virtud de la vigencia de la normativa relativa al troceo y la falta de autorización de utilización de medios mecánicos para su descarga”, señalaron mediante un comunicado difundido el viernes por la noche.

Puntos en discusión

“No es un paro, no podemos faenar porque no sabemos cómo hacerlo. Está muy confuso todo. Antes de estar en infracción, preferimos no trabajar y ver cómo se adecúa”, sentenció el ejecutivo consultado por Infocampo.

El gran foco de discusión es por qué la Secretaría de Agricultura no acepta una variable “intermedia”, que es el uso de medios mecánicos para descargar la media res, y que el peso no recaiga sobre los hombros de los trabajadores.

La decisión de eliminar la histórica comercialización por medio de la media res se hizo precisamente por este aspecto de salud, pero en la legislación laboral, el uso de estos medios mecánicos está aceptado. Los frigoríficos enrolados en FIFRA y los matarifes entienden que Agricultura no debería oponerse.

Por otro lado, desde los abastecedores del mercado interno agregan que “hay una discriminación en la norma entre mayoristas y minoristas; no está claro a cuáles consideran de qué manera. Se interpreta que mayorista es un ciclo 2 (faena y desposte), pero la norma no lo dice claramente, y un supermercado, por ejemplo, ¿qué es? Tiene las instalaciones para que el trabajador no haga esfuerzos y el medio mecánico que la legislación laboral permite, pero Agricultura no”.