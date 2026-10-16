Trigo: Al igual que en 9 de Julio el cultivo en el país podría tener mermas por heladas y falta de radiación solar

Un nuevo informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, detalla que el cultivo de trigo en el norte del área agrícola, las lluvias reiteradas y la elevada humedad demoran el inicio de la cosecha en lotes que ya alcanzaron madurez fisiológica.

En tanto, los rindes esperados oscilan entre 10 y 40 qq/ha, con promedios cercanos a 20 y 30 qq/ha para el NOA y el NEA, respectivamente. En el resto de la región, las lluvias de octubre mejoraron la humedad de los suelos y permitieron sostener la condición general del cereal.

No obstante, según informan los colaboradores, en sectores del centro del área agrícola se esperan mermas de entre 10 y 30 % respecto de la campaña anterior, a causa del aborto de macollos y daños por heladas.

Al mismo tiempo, crece la preocupación por la escasa radiación, que se refleja en plantas amarillentas, y por un bajo cociente fototermal durante el período crítico, que podría limitar el número de granos.

En cuanto al estado sanitario, continúan los controles de enfermedades foliares como mancha amarilla y roya, y se evalúan aplicaciones preventivas contra fusariosis de la espiga, dado que

las condiciones actuales de humedad y temperatura podrían favorecer su aparición.

Cebada

Finalmente, para el caso de cebada, las lluvias de este mes mejoraron considerablemente las reservas hídricas oportunamente para transitar los estadios de encañazón-espigazón. Sin embargo, sobre el oeste bonaerense las heladas provocaron daños y mermas de rendimiento, con expectativas que rondan los 40 qq/ha.

En el resto del área agrícola, los rendimientos estimados oscilan entre 35 y 60 qq/ha. Por su parte, en el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, la falta de agua durante el macollaje y la escasa radiación podrían limitar el rendimiento, mientras que, en el Sudeste bonaerense, el cultivo está en buen estado general, aunque con un desarrollo algo atrasado.

En relación con la sanidad del cultivo, siguen los controles contra mancha en red y roya, y se evalúan aplicaciones preventivas ante el riesgo de aparición de nuevos focos.