TRFA 2023: Goleo Viamonte y es líder de la Zona 11

Desde las 19,00 horas, con el arbitraje del bolivarense Espíndola (aunque el realidad el inicio se demoró un cuarto de hora por problema en el transporte de la delegación visitante) en el terreno del barrio Belgrano el dueño de casa se jugaba una parada importante en la búsqueda de la clasificación, abriéndose la 4ta fecha (primera de la segunda ronda) en un grupo muy parejo, todos llegaban en igualdad de condiciones, con 3 unidades, usufructuando a pleno cada cual su localía, de allí lo trascendental de obtener un buen resultado el conjunto orientado por Pablo Quiroga.

Cierto es, que frente a sí llegaba un rival muy “remendado”, que por estas cosas de organización, superposición de calendario, un rato antes estaba defendiendo la punta de su Liga allí en 9 de Julio, precisamente midiéndose ante uno de sus perseguidores.

El “Decano” salió a jugar de forma “rabiosa”, con mucho vértigo, plantado desde el minuto inicial en campo del “Rojo del Palomar”, la pelota fue prácticamente predominio de los vestidos de azul y blanco y comenzaron a sucederse una tras otras las situaciones. Un tándem movedizo y explosivo arriba con Cuto-Alonso, el manejo de Velázquez, el gol parecía estar latente en cada avance.

Y ocurrió lo esperado, se jugaban 19’ cuando Cuto toma la pelota fuera del área por sector derecho, saca un violento remate que contiene a medias el portero Dicasolo, le queda el rebote a Thomás Alonso, olfato de goleador, bien parado como “9” para darle un pase a la red y abrir el marcador.

Los de Quiroga no aflojaban, no levantaron nunca el pié del acelerador, solo por la buena actuación del arquero visitante, y la falla en la última puntada, Viamonte no sacaba más diferencia.

Y la visita que?..solo algunos amagues de salir de contra, buscando a su número 9 López que se debatía en soledad allá arriba ante los firmes defensores viamontenses.

Para colmo de males, no buenas eran las noticias para los orientados esta tarde por Delamer, antes que el árbitro decrete el final del primer tiempo, una agresión del volante Esteban Cordone sobre el central Elías Martínez lanzado en ataque en el área visitante y Espíndola que le marca el camino a los vestuarios, ahora Agustín Alvarez debía batallar todo el segundo tiempo con el resultado desfavorable y en inferioridad numérica.

A la vuelta del descanso, queriendo mostrar los dientes y la ambición de ir por más, Quiroga manda a la cancha al eterno goleador Nicolás Castillo en lugar del juvenil defensor Carranza.

Y la variante daría sus frutos, porque a los 10’ una gran jugada individual por sector izquierdo de Castillo a base de fuerza y velocidad, mete el centro de la muerte, fuerte, atrás y Cuto que le rompe el arco a Dicasolo para poner el 2 a 0.

Cada vez más intenso era el dominio local, Mariano Delamer intentó cambiar la cara con algunos cambios, buscando aire, piernas frescas para controlar el medio y que su rival no se le viniera tanto.

A los 22’ una clara infracción dentro del área, un defensor le tira todo el carro encima a un delantero local, no duda el árbitro, sanciona la pena máxima. Lo iba a ejecutar Alonso, que le cede al experimentado Castillo, que con remate bajo, suave a colocar a la derecha del portero que elije el opuesto y ya era goleada el 3 a 0.

Pero faltaría algo más, a los 27’ la aparición fantasmal dentro del área del delantero ex Boca Juniors y Sarmiento de Junín, Juan Cuto para poner el 4 a 0 que terminaría siendo definitivo.

Quiroga ahí decidió bajar la persiana hizo ingresar a varios de sus juveniles, para cuidar a los más experimentados, por eso se fueron retirando primero Ihturrart, luego “Manteca” Martínez, Braian Avilés y el talentoso nro 10 Gabriel Velázquez.

5’ adicionados al reglamentario, donde nada cambiaría.

Importante victoria, no solo por lo que significan los 3 puntos, defender la localía, sino también por la diferencia de gol conseguida en un grupo donde todo venía muy parejo y ahora Viamonte los mira desde lo más alto, sabiendo además que en la que viene tendrá fecha de descanso, aguardando por lo que pase en Nueve de Julio con sus escoltas.

FORMACIONES Y ESTADISTICAS

VIAMONTE FC (4)

Guastelli, Molina, Montero, Carranza (Castillo), Avilés © (Iriarte), Martínez (Femenías), R. Ihturrart (Ramallo), Mauro, Cuto, Velázquez (Ahumada), T. Alonso

SUPL.: Vergara y Vázquez

DT.: Pablo Quiroga

AGUSTIN ALVAREZ (0)

Dicasolo, Plaza, Jorge (Zega), Castel (Acosta), Rabán, Salas, Lapenta, Cordone, A. López (Duarte), Lettieri (Maffesoli) y Choy González (Longarini)

SUPL.: Atencio y Torrilla

DT.: Mariano Delamer

ARBITRO: Alfredo Espíndola (Bolívar)

ASISTENTES : F. Abel e I. Distal

GOLES: PT. 19′ Thomás Alonso (V). ST. 10′ Juan Cuto (V), 22′ Nicolás Castillo -p- (V) y 27′ Juan Cuto (V)

INCIDENCIAS : PT. 44′ Exp. Esteban Cordone (AA)

TABLA DE POSICIONES ZONA 11 – REGION PAMPEANA NORTE

Viamonte FC 6 pts., Argentina ’78 y Agustín Alvarez 3 pts.

PROXIMA FECHA (QUINTA)

Agustín Alvarez vs. Argentina ’78

LIBRE: Viamonte FC

Fuente e imágenes: DeportesToldenses