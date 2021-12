Tras 38 años de trabajo, el Ing. Agr. Luis Ventimiglia culmina una etapa en INTA

El reconocido agrónomo de 9 de Julio Luis Ventimglia dejo de pertenecer al staff de INTA este ultimo 30 de noviembre al acogerse a los beneficios jubilatorios, y si bien estará meses más para poder culminar los compromisos de ensayos experimentales que la AER INTA 9 de Julio desarrolla, en dialogo con El Regional Digital, sostuvo que siempre para mí fue un placer pertenecer al INTA.

Luis Ventimiglia comento que su objetivo de pertenecer al Instituto “estuvo desde el mismo momento en que me recibí, es más mi primer trabajo fue en una empresa privada que proyectaba colocar un Criadero de trigo en 9 de Julio, al incorpórame en 1981, informe que cuando se abrieran los concursos del INTA me presentaría y así hice un año después donde me fui a trabajar a la Experimental Pergamino y en 1985 me viene a 9 de Julio, estaba como Jefe de Agencia el Ing. Jorge Noli y Marta de Pieroni, del Grupo de Familias Rurales del INTA”, recuerda.

Han pasado 38 años, el martes 30/11 cerro una etapa de su vida, sin embargo la pasión por INTA parece ser tan intacta como la de 1983, cuando volvía la democracia en Argentina. Sostengo que no me equivoque con lo que pensé en su momento del INTA, donde coseche miles de amigos, aprendizajes de todo tipo y con distintas personas, y lo que más guardo son las amistades y el reconocimiento de la gente, además de entregar muchas horas, en si vocación en esto, sintetiza.

Ventimgilia tardaría horas en contar sus vivencias del trabajo en INTA, y enumera algunas: el trabajo con los productores, la capacitación, con la comunidad, las instituciones, las empresas, la transferencia de información, los medios, vitales para que un técnico de INTA haga conocer las tecnologías, indica y agrega que todos los momentos del Instituto fueron buenos a pesar de que hubo épocas donde se vivía del ingenio, recuerda.

El Ing. Agr. Luis Ventimiglia que tiene un vasto reconocimiento nacional por sus pares, productores, empresas y ong, donde ha disertado en decenas de congresos, escritos centenares de artículos periodísticos, miles de charlas; tiene muy presente lo vivido en la crisis de 2001, con el denominado “movimiento solidario” a partir de un trabajo de vinculación dimos respuestas a la sociedad local, asegura y recuerda que en una feria de platos a base de soja en el Centro de Jubilados, donde se presentaron 40 recetas distintas por parte de personas que la estaban pasando muy mal, aseguro. Ese hito llego a ser un caso que vinieron a copiarlo, comento.

Como reflexión y tal vez ha sido su filosofía de vida dentro y fuera de INTA, asegura que “se debe estar abierto al aprendizaje y saber darlo, lo mío siempre fue así, espero que siga siendo de la misma manera”.

Gracias Ingeniero Agrónomo Luis Ventimiglia.