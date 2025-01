Tragedia de Blaquier: a juicio el intendente de Ameghino y su directora de Obras Públicas

La Justicia, que en septiembre último había imputado al intendente de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, y a su directora de Obras Públicas, Luz Foresi, ahora les denegó el sobreseimiento y elevó a juicio la causa que investiga la muerte de seis personas en un pozo de cloacas en la localidad de Blaquier, en marzo del año pasado.

De acuerdo con el diario Actualidad, de General Villegas, la jueza subrogante del Juzgado de Garantías 1, María Laura Durante, resolvió denegar los sobreseimientos de Mittelbach y de Foresi y, en consecuencia, dio por finalizada la investigación para elevar la causa a juicio. En la misma se investiga las muertes de Ricardo Bottega, Alejandro Daniel Centeno, Juan Ramón Sánchez, Juan Nicolás Sánchez, Mateo Pellegrino y Carlos Rodolfo Renger, ocurridas el día 15 de marzo de 2024. El siguiente paso procesal será la radicación de la causa en el Juzgado Correccional, donde se fijará la fecha de audiencia de debate. Respecto de Nahuel Mittelbach, se le imputa el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y respecto de Foresi, “homicidio culposo”.

El terrible hecho donde las seis personas fallecieron en un pozo de cloacas en Blaquier, partido de Ameghino. Los fallecimientos se produjeron por la inhalación de gases tóxicos. El hecho se produjo durante la tarde de aquel 15 de marzo cuando un hombre, que había sido contratado por el municipio para hacer “tareas de mantenimiento rutinario en el sistema de red cloacal”, ingresó a un pozo ubicado en un lugar llamado “El Cigarro”, de 12 metros de profundidad, y no volvió a salir a la superficie. Otras cinco personas, entre ellos tres bomberos, intentaron rescatar al operario, pero todos fallecieron.

La tragedia de Blaquier

Según Actualidad, la jueza consideraría y tendría acreditado que “la contratación de Ricardo Alberto Bottega fue dispuesta efectivamente por la Municipalidad de Florentino Ameghino, mediante contrato de obra firmado por el intendente municipal Nahuel Mittelbach en fecha 11 de marzo de 2024, quien incumpliendo sus deberes de funcionario público (conforme acta de posesión de cargo de fecha 11 de diciembre de 2023, Honorable Concejo Deliberante de Florentino Ameghino) firmó contrato de obra con la señora Gladys Esther Sánchez, a sabiendas que las tareas acordadas serían realizadas por su esposo, y con el conocimiento de que ninguno de los dos contaba con la capacitación y formación suficiente para su realización, y no poseían como plomeros matricula alguna.

Respecto de Foresi, siempre de acuerdo con la jueza Durante, se comprobó que Bottega al momento de su muerte no estaba utilizando equipo de protección de gases ni elementos propios de seguridad para acceder a trabajos en espacios confinados, tales como arnés anticaídas, anclado a un punto resistente o línea de vida, entre otros, vinculándose así la falta de cumplimiento de los deberes objetivos de cuidado a cargo de la titular de Dirección de Obras Públicas y Espacios Públicos. “En el momento previo y concomitante al desarrollo de la obra, el municipio de Florentino Ameghino, a través de la funcionaria Foresi, no brindó ninguno de los elementos de seguridad necesarios para llevar a cabo dicha tarea, no controló que el contratado los tuviera ni utilizara, no controló la ejecución de obra y tampoco nombró director de obra”, consigna Actualidad.

En el momento de producirse el deceso de Bottega, ingresó a su rescate Alejandro Daniel Centeno, haciendo lo propio sucesivamente Juan Ramón Sánchez, Juan Nicolás Sánchez, Mateo Pellegrino y Carlos Rodolfo Renger, “falleciendo todos ellos en el interior del pozo como consecuencia de asfixia mecánica y broncoaspiración”.