Trabajadores rurales temporarios pueden tener empleo registrado sin perder la ayuda social

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación garantiza que, está vigente la complementariedad entre el trabajo registrado y los beneficios de la seguridad social de trabajadores rurales que prestan servicios en actividades temporales.

Sucede que producciones regionales se encuentran afectadas por falta de trabajadores temporales que levanten la cosecha. No quieren ser registrados por temor a perder el plan. Una medida de Alberto Fernández y Sergio Massa el año anterior (último «nuevo IFE») imposibilitó recibir esa ayuda social, y eso generó incertidumbre sobre la vigencia del decreto que sí garantiza la compatibilidad entre el trabajo en blanco y el plan social.

El 18 de agosto de 2023 se publicó el decreto 423 prorrogando el decreto 514/2021 que había dado vigencia a la promoción del trabajo registrado y la ampliación de los beneficios (tarjeta «Alimentar») de la seguridad social de los trabajadores rurales que presten servicios en actividades temporales y estacionales y sus grupos familiares. Esto significa que el trabajador temporario puede ser registrado por su empleador sin perder el plan social.

Sin embargo, el 2 de octubre de 2023, quien era Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández y su Ministro de Economía, Sergio Massa, firmaron el Decreto 493/2023 que oficializó un «Nuevo IFE» como «refuerzo para trabajadores informales».

Esta acción, que impedía que trabajadores registrados cobren la ayuda extra, en la actualidad condiciona al jornalero; y decide no registrarse para trabajar porque considera que perderá la ayuda o no la recibirá en caso de que hubiese una nueva.

Con pérdidas del 30 y hasta el 40% en tabaco; peras y manzanas que no se recolectan; cítricos que quedarán en las plantas en el litoral sin juntarse, las pérdidas son y pueden ser más importantes aún si no se consigue gente para trabajar.