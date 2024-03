Tomarnos de la mano: Se construye el «Mural de la Inclusión», como parte de la visualización de las personas con síndrome Down

Unas 15 familias cuyos hijos tienen síndrome Down, a los que se sumaron vecinos del distrito de 9 de Julio comenzaron en la mañana de este sábado 30 a plasmar en una de las paredes del “Playón Municipal”, el denominado Mural de la Inclusión”, bajo la organización del grupo de Instagram Downtasticos9J.

El dibujo plasmado es el que surgió de un concurso al que invito la organización de familias y conforme comento la convecina Marisol Re, residente en La Niña, todo surge con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra cada 21 de marzo. En ese sentido, Re explico a El Regional Digital que el concurso cerro el pasado 10 de marzo, participaron 30 dibujos que presentaron vecinos del distrito, y la verdad que nos ha sorprendido para bien, además de las votaciones, resalto.

La idea de Downtasticos es movilizar por la visibilidad e inclusión de nuestros hijos y surgió lo del mural, para que la comunidad participe a través del concurso en redes sociales que se realizó, detallo ante la consulta de El Regional Digital.

El dibujo ganador con más de 1000 Me gusta, fue el que presento Paloma Miglierina de tan solo 11 años, y según la niña que se sumó junto a sus padres a pintar el dibujo en la pared, “pensé en tomar de la mano a una persona que lo necesita a todos. No lo pensé mucho, gracias a mi amigo “Tizi” de 14 años y que tiene síndrome Down, resalto.

Paloma describió que el dibujo son dos personas tomadas de la mano, y agregué colores, que significan que todos somos colores, pero diferentes, puntualizo.

Por su parte, Marisol Re sumo diciendo “estábamos un poco asustados, pero tuvimos muy buena aceptación por parte de la gente, incluso aquella que estuvo dispuesta a votar. Estamos muy sorprendidos, dijo.

Marisol, también detallo que quien se sumó a esta propuesta fue la Profesora de Artes de la Facultad de La Plata, Irene Castro, a quien se consultó en cómo se podría gestionar el mural, dio sus recomendaciones y hoy se hizo lugar para venir aquí, resalto.

El trabajo de visualización y fortalecer a la persona con Down

La integrante de Downtasticos también se refirió al trabajo que vienen haciendo unas 15/20 familias que se fueron uniendo, “y la verdad está dando frutos”, dijo.

Hay que trabajar mucho. En mi caso soy del pueblo de La Niña, por lo que a veces se me hace imposible participar en ciertas actividades, pero lo primero que se hizo fue juntarlos, para conocernos, y de aquí en adelante se empezó a trabajar”, puntualizo y agrego que hay muchas cosas en la que debemos trabajar, con el objetivo de visualizar.

Marisol Re, ahondo mayores detalles sobre una persona con down, indicando que “bien puede practicar un deporte, desarrollarse en las artes, en la educación, si bien su reacción es un poco tarde, pero pueden hacer muchas cosas, incluso en lo laboral, donde en este tiempo se ha ampliado y su inclusión es mayor, pero su involucramiento en el trabajo, es difícil, pero lo vamos a lograr”, confió.