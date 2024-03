Tecnologías: En Expoagro, Yomel hizo foco en la enrolladora que empaqueta rollos de heno con un 45% de humedad

La exposición de Expoagro fue oportuna para que la empresa nuevejuliense, Yomel desplegara su abanico de herramientas para las economías regionales, pero también hizo foco en la enorlladora Mistral 680 DF, única en el mercado que genera el empaquetado de rollos de heno para la ganadería tanto de carne como leche.

El paso de Yomel por Expoagro es también un encuentro con clientes y usuarios de larga data con la marca nuevejuliense. Después de los 50 años empezamos a reconectar clientes que nos dieron el apoyo allá al principio y felizmente vuelven. Y esto es lo lindo de estar acá, a mí me place estar en esta exposición por el encuentro con mucha gente que hizo algo por nosotros y nos resulta muy agradable, comento a El Regional Digital, Jorge Luis Medica, presidente de Yomel.

En cuanto a la propuesta de Yomel para el mercado agrícola, ganadero y de economías regionales, Medica subrayo “creo que somos una de las pocas empresas que tiene un abanico de productos para tantas actividades, porque estamos en fruticultura, horticultura, economías regionales, por supuesto todo lo que se trata de la pampa húmeda, y estamos impulsando algunas actividades que habían quedado atrás, marginadas, hace 30 años, por falta de equipamiento tecnológico como es el henolaje, hacer rollos de alfalfa o pasturas con una humedad entre el 40 y el 45%, adelantando el proceso y manteniendo todas las propiedades porque es como si lo envasáramos al vacío”, grafico

Esto llama mucho la atención, hay gente que se está poniendo al día, ve que tiene un montón de ventajas y ya hemos tenido repercusiones. Hay un contratista de la zona del Tandil que compró una y acaba de comprar otra ahora, porque la demanda que tiene su zona ha sido mayor que la oferta que él tenía en los últimos tiempos, y esto nos pone realmente felices porque no digo que reinventamos nada, sino que reinstalamos un proceso que en la década del 90 estaba queriéndose imponer, y somos el único país de Latinoamérica que no tenía henolaje empaquetado como lo usan, en Chile, Paraguay, Uruguay, informo.

Ventajas de empaquetar el rollo

Como ventajas, Medica comento que no se seca demasiado y esta prácticamente verde, no se pierden hojas, y asi como lo “envasas al vacío”, lo abris los siete meses y el forraje está en el mismo estado que lo recolectaste. Entonces, eso es muy interesante porque la hacienda lo come muy rápido, muy fácil, o sea, si me preguntaban a mí, es como si comiera una lechuga fresca, comparo entre risas.

Para reforzar las virtudes del rollo “envasado al vacio”, Yomel esta llevando adelante un trabajo de investigación junto a la Experimental INTA Pergamino. Estamos haciendo análisis ahora para encontrar las ventajas químicas de proteínas que tiene para compararlo con otro tipo de forraje”.