Tecnología, sustentabilidad e innovación permanente en sistemas autodescargables

Industrias Metalúrgicas Cestari estará en Expoagro 2022 edición YPF Agro siendo una vez más, la Tolva Oficial de la megamuestra que se realizará del 8 al 11 de marzo en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. La empresa familiar de Colón demostrará la dedicación que le pone al producto que hace.

“Aunque se subestime mucho a la tolva autodescargable, la dedicación que ponemos es de 100%”, afirmaron desde Cestari. La empresa está trabajando activamente en muchos proyectos e inversiones: “Desde lo estructural para ganar mayor eficiencia en nuestro proceso productivo, pasando por inversiones en robótica, edilicia y en nuevos desarrollos, hasta cuestiones de diseño, todo lo que redundará en mejoras del producto en sí. Muchos de todos estos pequeños grandes avances van a poder apreciarse en Expoagro 2022”, expresaron.

Acerca de las novedades, destacaron que “se cambió la línea. Es la sexta línea que se cambia de tolvas autodescargables, por eso la llamamos Serie S6. En esta nueva generación de tolvas, no solamente cambiamos el formato y el diseño, es decir, todo lo que es visible. Sino que también modificamos los sistemas operativos, la descarga, el tipo de mantenimiento, accesorios para mejorar su uso y las prestaciones que ofrece. Esta nueva serie tiene muchos agregados que hacen que la tolva Cestari se diferencia de las demás tolvas del mercado”.

Lucila Cestari, cuarta generación de esta empresa familiar con sede en Colón, provincia de Buenos Aires, contagia pasión. “Pensamos a la tolva en un sentido integral, desde facilitar la tarea al propio operario de Cestari en la planta, como las prestaciones del producto al contratista y productor agropecuario en el campo. Claros ejemplos de ello son la pintura base agua (esquema de pintura amigable con el medio ambiente, que promueve la seguridad laboral y medioambiental, siendo una alternativa ecológica a la hora de terminar nuestras unidades) y todas las novedades que desarrollamos continuamente, casi de modo natural, y expondremos en Expoagro 2022”.

La presencia en la Capital Nacional de los Agronegocios será en el stand (Lote 300) con la clásica “Torre de tolvas”. Allí, atenderán todas las consultas y sugerencias. “Además, creemos que todo aquello que no se puede apreciar a simple vista, podrá ser valorado, apreciado y comparado”, indicó Lucila.

Oruga y nuevos sistemas de rodadura

No deja de llamar la atención la oruga. “Cestari es la única tolva argentina que hace más de 20 años puede ser equipada con orugas. Siempre nos aclimatamos a las necesidades del productor que hace Siembra Directa y está preocupado por la compactación del suelo, y también de ese productor que no puede entrar a su campo, porque no tiene sustentación y las unidades se entierran”.

También trabajan en incorporar nuevos sistemas de rodadura para equipar a las unidades. Esta será otra novedad que llevarán a la exposición. “Tratamos de ofrecerle más opciones a nuestros usuarios y al productor agropecuario. Preferimos llevar la sorpresa a la feria, donde van a poder ver, comparar y consultar sobre todas estas novedades. Tenemos el reloj biológico que nos indica que marzo es sinónimo de Expoagro y hay confianza mutua porque la empresa corrobora que cada muestra supera la anterior”.

Acoplados con diferentes formatos

Otro producto es el acoplado, que en cierto punto es autodescargable, para carga de semillas y fertilizantes (B1 20.000), para cargar las sembradoras, y al que le han ido dando distintos formatos. “Todo lo que sea para la carga, para cargar camiones, silbosas, sembradoras, Cestari es la opción, es el referente. No porque lo diga Cestari sino porque el mercado mismo lo dice. Los hechos sustentan lo que uno pone en palabras”, indicaron desde la empresa familiar.

“Con estos avances y con muchas otras señales que se van mostrando en el trascurso del tiempo, la gente percibe que Cestari no solo fabrica tolvas, sino que se especializa en tolvas autodescargables. Porque al dedicarse únicamente a este producto, hace de este producto una innovación permanente, todos los años. Y esto nos demanda escuchar permanentemente al productor para saber qué es lo que requiere, qué nuevo accesorio quiere aplicar, qué tenemos que mejorar, y esto lo hacemos de modo continua ya que las maquinas cada vez vienen más completas y complejas, y Cestari siempre quiere estar a la altura”.

Por último, Lucila remarcó que este año cumplen 95 años. “Son 95 años de apostar a la industria local, provincial y nacional. Son 95 años de confiar en nuestro presente y de seguir invirtiendo en nuestro futuro. Son cuatro generaciones que siguen confiando en la grandeza del campo argentino, del productor y del contratista argentinos. Y confiamos en nuestra calidad para exportarla a más de 35 países, de los cinco continentes”.