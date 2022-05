TC Mouras en La Plata: Tras una nueva competencia, Tomas Cingolani no pierde el objetivo de crecer en la categoría

Tomás Cingolani fue partícipe este fin de semana del sexto capítulo de de la temporada del TC Mouras y no pudo redondearlo como hubiera deseado. El nuevejuliense, a bordo del Torino #97 del Trotta Racing Team, comenzó con buenos resultados previos en las pruebas libres pero el fin de semana se complicó a partir de una difícil clasificación. Finalmente fue 22° en la final en el autódromo de La Plata.

Cingolani tuvo un arranque positivo con el Torino. Giró en tiempos lógicos y cerca de la punta con neumáticos usados. A la hora de clasificar, Tomás y el equipo esperaban un salto de calidad con el compuesto nuevo, pero el auto no fue el mismo y se ubicó 21°.

En la serie del domingo Tomás largó en sexta fila y en los primeros metros de una batería monótona pudo dar la nota con una excelente maniobra para superar a dos rivales en la chicana del circuito platense. Mientras marchaba 9°, a dos vueltas del final, un palier dejó truncas las posibilidades de seguir avanzando.



Cingolani partió la final desde el puesto 26° y pudo avanzar colocaciones en un pelotón apretado. Cuando se encontraba 18°, promediando la final, un semitrompo en el curvón lo hizo juntar mucho pasto en el radiador. Ante esta situación debió entrar al sector de boxes para limpiar la zona y evitar que aumente la temperatura del motor Cherokee.

Tomás no tuvo otra alternativa que girar sólo el resto de la competencia y esperar deserciones de los rivales. Tras 18 vueltas, el nuevejuliense cruzó la meta en el puesto 22°.

«No fue el fin de semana esperado. Arrancamos bien en los entrenamientos y después el auto desapareció con la goma nueva. En la serie veníamos muy bien, pude realizar una linda maniobra para ganar dos posiciones pero se cortó un palier. En la final me sorprendió el auto en el curvón y ahí se cortó la chance de avanzar», dijo Tomás.



«En la vuelta 14 logré hacer el récord de vuelta de la carrera. Los resultados parciales son muy buenos, el final todavía no aparece, pero creo que estamos cerca», reflexionó Cingolani.

La próxima fecha del TC Mouras será el fin de semana del 22 de mayo en el autódromo de La Plata.