Talento para competir, Tecnología para crecer: Se realizará en 9 de Julio el 9no.Congreso de Transformación Digital

El próximo miércoles 21 de octubre habra de desarrollarse el 9no. Congreso de Transformación Digital en sede de Sociedad Rural de 9 de Julio, y cuando ya han confirmado la participación de más de 70 alumnos del último año de secundaria del distrito de 9 de Julio, en Cámara de Comercio junto al presidente de ADIBA (Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires), Silvio Zurzulo, se mostraron expectantes sobre el encuentro y explicaron detalles del Congreso, ya que es la primera vez que se realiza en el interior de la provincia.

Diego Baztarrica, presidente de Cámara de Comercio celebro poder contar con este congreso, señalando “la próxima semana tenemos la alegría y con expectativas de recibir al 9no. Congreso de Transformación Digital, Industria 4.0, y forma parte de los festejos del centenario. Es algo que hemos ido con algunos de los miembros de la comisión en anteriores congresos, y es un honor recibirlo acá en 9 de Julio.

Por su parte, Luis Valinoti, secretario de la entidad y miembro ante ADIBA, agradeció a Zurzulo poder contar con el Congreso en la ciudad.

Valinoti subrayo que este congreso que normalmente se hace en Buenos Aires. Más que nada porque hay más gente, es también probar el interior de la provincia que para nosotros es importante destacarlo. Porque es enfocado un poco para promocionar a los jóvenes, en que entiendan que el cambio de transformación digital ya está en marcha. Hace un tiempo.

Por lo que es importante transmitirlo al interior de la provincia este mensaje. Cambiemos porque si no nos pasamos arriba”, subrayo el directivo de la Camara de Comercio.

La transformación digital va mucho más allá que la industria

A su turno, Silvio Zurzulo, también tesorero de la UIA, se explayo diciendo que esta transformación digital mediante este congreso, no está dirigida solamente a los jóvenes, sino que está enfocado a los jóvenes y a la generación nuestra también. Nosotros somos los que más esfuerzos tenemos que hacer en la transformación digital. Que nos cuesta más, reconoció el industrial.

Los jóvenes nacieron en una era digital. El tema es que hay un concepto que se llama 4.0, Industria 4.0, que nace en Alemania.

Acá en Argentina cuando uno dice Industria 4.0, pareciera que los que pueden ir son industriales. El concepto es mucho más grande que eso. Estamos hablando de transformación digital donde quienes van hablar en los paneles, son pymes, que van a contar sus experiencias, van a apuntar a comercio incluso, informo.

En la experiencia de estos congresos de ADIBA, Zurzulo recordó que han pasado las plataformas como Mercado Libre, Amazon, pymes tecnológicas, han pasado grandes empresas como puede ser Coto, contando cómo se transforma digitalmente. Es un congreso en donde lo importante es que la pyme, tanto comercial como industrial, que el comerciante, entienda que esto es un cambio cultural, no es un cambio tecnológico”, subrayo el directivo de ADIBA.

Con entrada libre, este miércoles 21 en salones de Sociedad Rural de 9 de Julio, vamos a estar junto con tres universidades, como la Universidad El Salvador, la Universidad Austral, que son privadas, y la UTN, que es pública. Ademas se suman CAME, acompaña UIA, entidades provinciales, El Nucleamiento empresarial de la zona. Y también es un mensaje, esto de trabajar articulados entre la academia, la industria y el comercio”, sostuvo.

Vamos a convocar a la gente a las 9 de la mañana en la Sociedad Rural, ahí va a estar la inscripción, y la idea es que 9.30 en punto arrancamos con la apertura.

El primer panel estará a cargo de voceros de Accenture, una empresa de tecnología de las cinco más importantes del mundo. Vamos a tener la oportunidad, vía conferencia on line, desde Estados Unidos, de Marcelo Grande, que es un argentino que trabaja en Google. Va a salir desde ahí porque claramente un problema de agenda no podía venir.

Tambien lo hara via on line, Gustavo Chávez desde España. Contaremos con pymes de la zona contando su experiencia, porque también es importante, mostrar una pyme que se animó, que se dio cuenta del cambio, lo intentó y va a contar sus experiencias buenas y sus experiencias malas.

Finalizara la jornada y será seguramente uno de los mas aplaudidos, alumnos, en este caso del Colegio Santana, que van a contar un proyecto que tienen. Mejor que vengan porque es muy lindo y vamos a entender que los jóvenes son mucho más inteligentes y están mucho más preparados que nosotros”, puntualizo.