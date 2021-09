Super TC2000: Tomy Cingolani y Josito Dipalma se finalizaron en la 6ta ubicación de los 200 kms en Buenos Aires

Súper TC2000 vivió una fiesta automovilística este fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. En el dibujo 9 del trazado capitalino, se llevaron a cabo los tradicionales «200 km.». Tomás Cingolani tuvo su primera participación como piloto titular y consiguió su mejor resultado en lo que va de su año debut en la categoría. Junto a Josito Di Palma como invitado, colocaron al Fluence #97 del Renault Castrol Team en el sexto puesto de la final.

La dupla comenzó con el pie derecho en los entrenamientos. Entre viernes y sábado se llevaron a cabo seis tandas de pruebas, donde mezclaron su participación invitados y titulares. En todas las salidas a pistas, el binomio siempre estuvo en la pelea del top 5. El golpe de escena se vivió en la clasificación, cuando comenzó a llover previo a la tanda de invitados. El equipo trabajó rápidamente en el auto para adaptarlo a la condición humeda del asfalto, pero con el correr de los minutos, la lluvia cesó, la pista se secó y el Fluence quedó con una tendencia distinta. A pesar de ello, en la sumatoria de tiempos, el binomio quedó en la expectante posición 10° para largar el domingo.

Tomás fue el encargado de largar la exigente competencia. La primera etapa de la carrera fue lineal ya que todos los competidores cuidaron los vehículos para entregarlos en condiciones a sus invitados. El nuevejuliense trató de exprimir al máximo el ritmo y no entrar en roces. En la vuelta 30, se vivió el momento más tenso de la final: el cambio de pilotos. Tomás ingresó cuando marchaba 12°, pero el trabajo en boxes fue excelente y el equipo devolvió a Josito a la pista en el puesto 10°.

La carrera del arrecifeño fue magnífica. Con caucho fresco, comenzó a imponer su ritmo, acortar distancias y realizar sobrepasos. Durante las últimas 15 vueltas, fue el piloto que más rápido giró en la pista, demostrando el gran funcionamiento del auto y su experiencia conductiva. Al cabo de 60 giros, Di Palma cruzó la meta en el 5° puesto, aunque luego fue recargado por una maniobra peligrosa sobre el auto que compartían Llaver/Merlo, quedando en la definitiva 6° colocación.

Tomás Cingolani: «se nos complicó en la clasificación y eso no nos dejó demostrar todo el buen trabajo que veníamos haciendo hasta ese momento. En la carrera me ocupé de hacer una buena largada, de no entrar en roces para dejarle el auto a Josito en perfectas condiciones, que se mandó un carrerón. Estoy muy contento por el resultado».

Josito Di Palma: «muy feliz por nuestra carrera, por haber conseguido el mejor resultado para Tomi en la categoría, que viene progresando en todas las fechas. Me sentí a gusto con el auto, impusimos un ritmo implacable que me permitió hacer buenos sobrepasos. Disfruté mucho del fin de semana».

La próxima cita del Súper TC2000 será el fin de semana del 26 de septiembre en el autódromo de Villicum, San Juan