Sub 13, Sub 15 y Sub 17: La cancha de Once Tigres, será sede para jugar las finales del Torneo de Clubes de la Federación Futbol Bonaerense Pampeana

Como escenario el Estadio «Abel Del Fabro» del Club Once Tigres, este sábado 11, la Liga Nuevejuliense de Futbol será anfitriona de la etapa de finales del Torneo de Clubes de la Federación de Futbol Bonaerense Pampeana para las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 , empezando los partidos a las 15:30hs con el arbitraje local, informo el presidente de la LNF, Dr. Eduardo Barucco.

El presidente de la LNF en conferencia de prensa explico que son las finales de los torneos federales, clasificatoria a la final nacional, siendo esta federación la mas grande de la provincia de Buenos Aires con 54 ligas afiliadas.

En primer termino jugara la categoría Sub 13 a las 15:30hs donde se enfrentaran Club Liniers de Bahía Blanca, ( Federación Liga del Sur) vs. Club Balompie de Bolívar (Liga Bolívar).

A las 17:15, por categoría Sub 15, lo harán Atlético Chascomús (Liga Chascomús) vs. Club Mac Allister (Liga Cultural, Santa Rosa La Pampa).

Finalmente, a las 19:15hs, cerrara la jornada de finales, la categoría Sub 17 entre Club Mac Allister (Liga Cultural, Santa Rosa La Pampa) vs. Club Asoc. Brandsen (Liga La Plata).

Acerca de la elección de 9 de Julio, Eduardo Barucco, que también es vice presidente de la Federación antes mencionada, explico que ya se jugo el futbol femenino en Olavarria, también la primera división de la Federación, y ahora le correspondía a la zona norte, y se propuso 9 de Julio, en que se conozca neustro futbol, informo.

En tanto que los árbitros serán de la Asociación Nuevejuliense de Árbitros, que son pagados por la federación, la seguridad se hace cargo la LNF, mientras que la entrada y cantina es para la LNF, detallo Barucco.