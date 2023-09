Son de 9 de Julio: Imponente exposición de autos y maquinarias antiguas en la Sociedad Rural de Bolivar

El Club de Autos y Maquinarias Antiguas de 9 de Julio es una organización que está cerca de cumplir veinte años y el grupo de gente que la integra se dedica a la restauración y conservación de maquinarias agrícolas y autos antiguos que durante esta semana pueden apreciarse en el marco de la Exposición Rural de Bolívar.

Ricardo “Nito” Orbea, ocupa el cargo de vicepresidente de el “Club de Autos y Maquinarias Antiguas de 9 de Julio” y contó a La Mañana los detalles de lo que hacen desde el club “en estos veinte años nos hemos dedicado a juntas fierros y a hacer eventos en el autódromo de 9 de Julio. Son dinámicos y hacemos trabajar la maquinaria que tenemos antigua, además de los autos”.

“A Bolívar llegamos por una invitación especial que nos hicieron desde la Comisión de la Sociedad Rural y nos pusimos de acuerdo con las maquinarias y los autos que íbamos a traer y nos han recibido con las puertas abiertas y poniéndole toda la voluntad para simplificar la tarea nuestra que no es fácil por la logística, porque son tractores que a veces tienen problemas mecánicos porque son muy antiguos y no cualquiera lo hace funcionar y tenemos que estar nosotros que los conocemos, porque tienen sus secretitos y sí por alguna razón no podemos estar tampoco lo podemos derivar porque aunque son tractores con mecánicas normales tienen sus bemoles por los años”.

Ustedes son todos trabajadores con actividades particulares y familias ¿cómo dividen los tiempos para dedicarse a esto?

-Para nosotros esto es un hobbie que nos lleva mucho tiempo y a veces se complica porque no tenemos mucho tiempo por nuestras obligaciones. A esto lo hacemos de a rato, en la noche, los fines de semana, es como un juego.

Los integrantes del club somos un grupo de gente que se ocupa de conseguir y juntar los fierros y tenemos el apoyo incondicional y constante de alguien que hace mecánica y es él que más le pone las garras y el que más trabaja con esto. Alejandro Campelli es nuestro mecánico y también vino a Bolívar a acompañarnos porque él no trabaja activamente de la comisión, pero cuando tenemos algún evento él está siempre presente y es quién está siempre y nos salva para que esto funcione, expresó Daniel Diseo, integrante del Club.

¿Dónde consiguen este tipo de maquinarias y autos tan antiguos?

-Estos es una pasión. Los que andamos en esto nos conocemos entre nosotros y hay gente que junta y vende como nosotros. Hay cosas que no nos sirven y se las vendemos a otros que andan buscando y es un intercambio permanente de datos y conocimiento y lo que no se consigue a veces lo tenemos que fabricar.

Nosotros tratamos de conseguir piezas originales porque es para lo que se fabricó y para lo que se hizo pero a veces no conseguimos y un ejemplo muy sencillo son las ruedas de madera que no se consiguen más y hay varios carpinteros que se dedican a hacerlas, el asunto es encontrar al carpintero que las haga bien, porque son ruedas que tienen que girar parejo, estar centradas, tienen que ir derecho y no se pueden desarmar; entonces se necesita que quién las haga le dedique tiempo y por ende el costo también es más elevado.

También nos pasa que todo lo que fabricamos como un injerto, tenemos que probarlo de que ande, darle el punto justo y es mucho más complejo.

¿Cómo los ha recibido Bolívar? ¿La gente se interesa por lo que están exponiendo?

-Nos han recibido super bien y nosotros nos divertimos mucho con esto, porque esto es un ida y vuelta. Mucha gente que viene nos cuentan anécdotas que vivieron de chiquitos con los tractores o los autos, porque se acuerdan de que cuando eran chiquitos su padre o los abuelos andaban con este tipo de herramientas y nos hacen cuentos que siempre nos sacan una sonrisa. Es la primera vez que exponemos acá y la gente de Bolívar es genial, nos tratan muy bien.

“Estamos muy agradecidos con la gente de la Sociedad Rural por la invitación y por la predisposición que han tenido con nosotros, ellos dispusieron del traslado de la maquinaria y los vehículos, que es lo más complicado que tenemos, y de toda la logística para que nosotros podamos estar acá. Tenemos el apoyo permanente de todos y destacamos que con toda esta movida que tienen se acuerden de nosotros y estén cada media hora viniendo a preguntar si nos hace falta algo. Nos están atendiendo por demás de bien y no nos vamos a ir”.

En la exposición de maquinarias se puede ver un tractor Pampa, el primero de fabricación nacional, que tiene un motor de cabeza caliente que se enciende con fuego que se prende para que se caliente la tapa de cilindro; para hacerlo arrancar los hombres giran una gran rueda que tiene en el lateral izquierdo que demanda un gran tiempo y mucha fuerza. Otras de las curiosidades que se exponen es un tractor Deering modelo 1931 de origen americano que tiene seis cilindros y ruedas con uñas. Además, hay un tractor Allis Chalmers G modelo 49 de origen americano y que es utilizado para la horticultura, un tractor de cuatro cilindros marca Continental del año 1952 y un John Deere M 50 con dos cilindros verticales.

Los vehículos antiguos que se están exponiendo de 9 de Julio son: un Cupé Ford modelo 1938 de Turismo Carretera, un Chevrolet Súper Master modelo 1938, un Ford A Doble Phyton modelo 1930, un Chevrolet modelo 1928 y desde Pirovano llegaron un Ford A Voituret modelo 1929 y un Ford A Phaeton del año 1929.

Fuente y foto: La Mañana de Bolivar