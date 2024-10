Soja: producciones más sostenibles en el Gran Chaco Argentino

La jornada cuyo objetivo era compartir los aprendizajes del proyecto “Soja Sostenible en el Gran Chaco”, tuvo lugar en el predio de la Sociedad Rural de Tucumán, y contó con la participación de más de 100 técnicos, investigadores y productores CREA de dicho bioma, que se extiende sobre alrededor de 250 mil hectáreas.

El objetivo del proyecto llevado adelante por CREA y ACSOJA, es desarrollar herramientas que permitan a los productores agropecuarios medir las diferentes dimensiones de la sostenibilidad dentro de sus establecimientos, mantenerse informados sobre la temática sostenibilidad para tomar mejores decisiones y brindar datos útiles para que los investigadores puedan establecer líneas de base en diferentes casos de estudio.



En el eje productivo, el foco está dirigido a la cuantificación de brechas de rendimiento de soja, maíz, y alternativas para reducirlas con medidas de manejo. En el eje ambiental, se pudieron observar los avances en la adopción de Gestión Ambiental CREA, el proceso de mejora continua que facilita la incorporación de la dimensión ambiental en la toma de decisiones de los productores del Movimiento. En el eje social, se presentó el desarrollo y los resultados regionales de indicadores sociales y se identificaron aspectos de mejora. Contar hoy con un indicador e información para reducir brechas de rendimiento, puede permitir un salto productivo con un uso más eficiente de recursos y representa un hito para el Movimiento. Por otra parte, además, se compartieron resultados y testimonios de InBioAgro, el trabajo sobre biodiversidad realizado en la región.

El presidente de CREA, Jorge Sáenz Rozas, agregó: “trabajar con otros requiere de humildad, para pensar que no necesariamente tenemos razón, para entender que lo que hacemos es posible de mejorar, para comprender que otras perspectivas también pueden ser válidas. En CREA siempre pensamos en hacer con otros, en reunirnos con instituciones en búsqueda de un objetivo en común. La generación de datos e información a nivel de territorio hace que podamos tomar mejores decisiones, tanto para las empresas como para las comunidades. Desde el Proyecto logramos generar herramientas que nos ayudarán a lograr una mejor producción en el Gran Chaco, no solo en lo ambiental sino también en lo económico y social. Los productores somos parte de la solución”, enfatizó.



Por su parte, Guillermo Garcia, líder del Área de Ambiente, se refirió al proyecto que ya lleva casi tres años y señaló que se trata de un programa que trabaja en aspectos vinculados tanto a la sostenibilidad como a la innovación: “si bien su título tiene el cultivo de soja, serían todos los sistemas agrícolas del Gran Chaco. Lo que buscamos es una aproximación, desde abajo hacia arriba o desde el productor al mercado. Es donde tratamos de ser muy proactivos en medir cómo estamos en términos de sostenibilidad en sus tres dimensiones, tanto lo ambiental como lo social y lo económico”, destacó. Según explicó, medir e identificar aspectos a mejorar es el inicio de un proceso de mejora continua. “Luego se implementan prácticas, se vuelve a medir y termina siendo un círculo virtuoso de aprendizaje de manera colaborativa. En CREA trabajamos en red y compartimos experiencias persona a persona para mejorar. Es muy potente compartir nuestros aprendizajes para que la influencia sea mayor”, explicó. Además, expresó que el resultado más significativo que arroja el proyecto es avanzar en la definición de diferentes procesos para evaluar sostenibilidad, mejorar los procesos y escalarlos, llegando a más de 100 productores en cuatro regiones CREA que se encuentran dentro del Gran Chaco dado que “ha permitido tener una buena línea de base para conocer cómo estamos en distintos aspectos, siendo sumamente destacables los avances de InBioAgro con biodiversidad. Era un tema que no estábamos trabajando mucho, y hoy en día tenemos una gran línea de base y una red que involucra no sólo a productores, sino también a científicos”.



Además del Gran Chaco, CREA busca replicar este modelo en otras zonas, como por ejemplo la región pampeana y el litoral, donde ya se están llevando adelante proyectos similares. “Queremos llegar también a Cuyo y a Patagonia. Es nuestro deber generar estos procesos para las diferentes producciones”, concluyó García.

La Ing. Laura Carabaca, técnica del Área de Ambiente de la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA y líder del proyecto Soja Sostenible en el Gran Chaco, aseguró: “lo que vimos en la jornada fueron los principales resultados y aprendizajes de un proyecto que se viene trabajando en CREA, en alianza con ACSOJA y con el soporte económico del LIF. La idea es medir e identificar aspectos de mejora integral de la sostenibilidad de nuestros sistemas agrícolas. Varias de las herramientas que presentamos les dan también a los productores la posibilidad de compararse entre sí e ir mejorando”. A su vez, destacó: “durante tres años hubo mejoras en herramientas internas de proceso dentro del movimiento. Ahora lo mostramos para sensibilizar con temas interesantes, como puede ser la biodiversidad dentro de los establecimientos, que tuvo buena repercusión”.

En este sentido, el vicepresidente de ACSOJA, Ricardo Bergmann, comentó: “estamos muy orgullosos de la excelente red que se formó entre la producción, los científicos y todos los representantes de la cadena. Esto marca un norte hacia dónde tenemos que ir para respetar lo nativo y cómo podemos convivir también con cultivos rentables. Es impresionante el trabajo realizado por el Proyecto y nosotros tenemos la responsabilidad de difundir estos resultados muy promisorios que pueden potenciar a esta zona en cuanto a sostenibilidad de los sistemas. El destinatario de todo esto es el productor tanto de grano como de carne, que tienen el enorme desafío de llevar adelante sus empresas con éxito, compatibilizando los objetivos económicos con lo ecológico, ya que los consumidores lo piden”, agregó.

Por último, Simone Madalosso, técnica de LIF, mencionó que desde Land Innovation Fund trabajan por la agricultura sostenible a través de 50 proyectos que se vienen desarrollando en Argentina y Paraguay. Respecto a la iniciativa conjunta de CREA y ACSOJA, la especialista aseguró que los resultados son increíbles y representan el inicio de un cambio necesario de comportamiento y de pensamiento, para acercarse a una meta ambiental asociada a la productividad.