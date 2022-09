Situación energética en 9 de Julio: Que dijo el Intendente Barroso en la reunión convocada por la CEyS

El pasado lunes 19 de corriente Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno reunió a entidades de bien público, Municipio y empresas, en el Salón Auditórium de la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, donde dio a conocer un crítico informe eléctrico que se enfrenta en nuestra ciudad, al tiempo que se dio a conocer cuál es la situación de estado de la planta transformadora de 25 de Mayo y de la cual se construirá una línea de transporte 25 de mayo- 9 de Julio, un tramo de 70 kms.

La reunión tuvo la presencia del Intendente Mariano Barroso, del Concejo Deliberante, de la Cámara de Comercio, de Sociedad Rural de 9 de Julio, empresarios de distintos rubros industriales y comerciantes.

Antes de las exposiciones, el Intendente Municipal Mariano Barroso dejo sus apreciaciones resaltando que esto es uno de los temas de mayor importancia del partido, porque hace al desarrollo de la ciudad, al tiempo que recordó que la matriz energética ha sido un impedimento permanente para el crecimiento, con una capacidad de energía que data desde la década de 1960, dijo.

En otro orden subrayo que 9 de Julio a diferencia de otros distritos del centro oeste de la provincia, ha crecido en materia industrial con empresarios que son tremendamente localistas en la inversión, pero esta situación no los acompaña y como partido es una limitante.

No obstante lamento que aún no se concluya con la famosa línea 25 de Mayo-9 de Julio y aseguro que la planta en el vecino distrito ya está terminada hace dos años. Sin embargo desde el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires, presente en la reunión, informaron que la obra está completa en un 91%, y que en diciembre próximo culminara.

Barroso detallo que esto lo están trabajando con la Cooperativa y sostuvo que no se puede permitir que empresarios locales que quieren invertir al no poder hacerlo en 9 de Julio o en el territorio bonaerense, empiecen a ver otros lugares para poder hacerlo, y eso no lo podemos aceptar, advirtió dejando así un mensaje por elevación a la clase política.