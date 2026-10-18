Simposio Lechero en Brandsen: los desafíos para producir más y mejor

En el marco de la Expo Brandsen se realizó el Simposio Lechero organizado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), un espacio de intercambio en el que representantes de distintos eslabones de la cadena analizaron los desafíos de la lechería argentina y las estrategias necesarias para fortalecer su competitividad.

Uno de los disertantes fue Sebastián Alconada, director nacional de Lechería, quien presentó datos y estadísticas oficiales de la actividad y compartió una perspectiva positiva sobre las posibilidades de crecimiento y modernización del sector. También expuso las conclusiones de su reciente viaje de prospección por Norteamérica, con foco en las tendencias internacionales que pueden influir en el mercado argentino.

Alconada señaló que la competitividad no depende exclusivamente de los niveles de producción, sino también de factores como la logística de recolección, las distancias recorridas y la eficiencia en el transporte de la leche, especialmente en relación con sus sólidos útiles. En ese sentido, destacó la incidencia de las regulaciones estatales y la importancia de facilitar el acceso a nuevas tecnologías. Entre las medidas mencionadas se encuentran la eliminación de aranceles para la importación de equipos de ordeñe, sistemas de robótica, automatización y maquinaria usada, herramientas que pueden contribuir a renovar el equipamiento de los tambos.

Desde la perspectiva industrial, Juan Manuel Rodríguez, director de Vacalín, aportó una mirada sobre la dinámica cotidiana de una de las principales empresas lácteas de la región del Abasto Sur. Durante su exposición, puso el foco en la complejidad de sostener el negocio en un escenario marcado por las fluctuaciones de los precios y los costos. Si bien destacó la satisfacción que genera una producción en crecimiento, advirtió sobre las dificultades que atraviesa la industria cuando los márgenes se reducen y las condiciones del mercado interno y externo se vuelven menos favorables.

En ese contexto, Rodríguez remarcó la necesidad de fortalecer el diálogo entre la producción primaria y la industria. La articulación entre ambos eslabones resulta fundamental para abordar los problemas de manera conjunta y construir condiciones que permitan sostener la rentabilidad de toda la cadena.

La experiencia de Rosario López Seco, titular del tambo orgánico El Abascay, mostró otra alternativa para mejorar la competitividad. La productora relató el proceso de reconversión de un establecimiento de pequeña y mediana escala que apostó por la producción orgánica, la elaboración propia de quesos y la comercialización directa. Esta estrategia le permitió avanzar hacia un mercado diferenciado y agregar valor en origen.

López Seco también expuso las exigencias que implica este modelo, desde los procesos de certificación hasta el manejo productivo. Sin desconocer esas dificultades, defendió la producción orgánica como una opción viable para diversificar los negocios y desarrollar propuestas con mayor diferenciación comercial.

Por su parte, Hernán Finnegan, productor lechero de General Belgrano, compartió su experiencia en materia de eficiencia y manejo de los recursos. Considerado un caso de referencia en la zona del Abasto, sostuvo que la lechería argentina tiene perspectivas favorables si logra optimizar sus procesos y adoptar una visión de largo plazo.

Su exposición destacó la importancia de la mejora continua en la crianza y la recría, el uso eficiente de los recursos disponibles y la incorporación de tecnologías que permitan incrementar los sólidos útiles de la leche. Estos factores, planteó, son fundamentales para atravesar los ciclos adversos de la actividad y construir sistemas productivos más eficientes y sostenibles.

La oportunidad de abastecer la demanda mundial

Entre los temas centrales del simposio también se abordaron las perspectivas del mercado internacional hacia 2035. Las proyecciones analizadas durante el encuentro anticipan un crecimiento promedio anual de la demanda mundial de leche del 2,5%, un escenario que abriría oportunidades para los países con capacidad de ampliar su producción.

En ese contexto, Sudamérica aparece como una de las regiones con mayor potencial para responder a las necesidades futuras, con Argentina y Brasil como protagonistas. En contraste, la Unión Europea y Oceanía enfrentan limitaciones vinculadas con las regulaciones ambientales y la disponibilidad de espacio para expandir sus sistemas productivos.

Sin embargo, aprovechar esa oportunidad requerirá superar obstáculos estructurales. La modernización del equipamiento, la automatización de los procesos y la mejora de la conectividad en los establecimientos son algunos de los desafíos pendientes para evitar que el atraso tecnológico limite el crecimiento del sector.

A estas dificultades se suman las restricciones de financiamiento. Durante el encuentro se planteó la necesidad de contar con líneas de crédito accesibles, tasas de interés viables y capital de trabajo suficiente para sostener las inversiones. Los costos operativos, especialmente los vinculados con la energía, los combustibles y los fletes, también representan una presión sobre la rentabilidad cuando sus incrementos superan los ajustes de los precios.

Frente a este panorama, uno de los consensos que atravesó las exposiciones fue la necesidad de pensar la cadena láctea de manera integral. La evolución del tambo está estrechamente vinculada con la capacidad de procesamiento y comercialización de la industria, por lo que la coordinación entre ambos sectores será determinante para aprovechar las oportunidades del mercado.

La calidad como herramienta de competitividad

Otro de los ejes del simposio fue la calidad composicional de la leche y su impacto en la eficiencia industrial. En particular, se destacó el valor de incrementar los porcentajes de grasa y proteína, dos componentes que inciden directamente en el rendimiento de los procesos de transformación, especialmente en la elaboración de quesos.

La mejora de los sólidos útiles permite obtener más producto industrial a partir de la materia prima y aprovechar mejor los costos asociados con el transporte y el procesamiento. En esa línea, el principio de que una leche de mayor calidad puede alcanzar un mayor valor se presentó como una estrategia para mejorar la eficiencia y la competitividad de los tambos.

También se analizaron las tendencias de consumo vinculadas con las denominadas clean labels o etiquetas limpias. Se trata de una demanda creciente de alimentos con formulaciones simples, sin conservantes artificiales, colorantes ni aditivos innecesarios. En este escenario, la leche y sus derivados con menor nivel de procesamiento o ingredientes más simples pueden encontrar oportunidades de diferenciación en determinados mercados.

A su vez, la proteína láctea gana relevancia ante la expansión de los alimentos funcionales y deportivos y las necesidades nutricionales asociadas al envejecimiento de la población. Productos como los quesos y los derivados del suero representan alternativas para desarrollar productos de mayor valor agregado y ampliar las posibilidades comerciales de la cadena.

La calidad también está vinculada con el manejo sanitario y el bienestar animal. La prevención de enfermedades como la mastitis, junto con mejoras en la infraestructura de los establecimientos, puede contribuir a reducir pérdidas y preservar la calidad de la leche. La disponibilidad de sombras, ventiladores y espacios confortables en las salas de espera son algunos de los aspectos que inciden en las condiciones de producción y el bienestar de los animales.

El Simposio Lechero de Brandsen dejó planteados desafíos que van desde la eficiencia cotidiana de los tambos hasta la inserción internacional de la cadena. La incorporación de tecnología, la mejora de la calidad, el acceso al financiamiento y la articulación entre productores e industrias aparecen como factores centrales para transformar las oportunidades de crecimiento en una mayor competitividad para la lechería argentina.

Por Luis Ciucci, especial para TodoAgro.