Silvina Giangreco ganó el Premio «Mariel Neira» 2026

Cerro hoy miercoles 21 el trabajo de capacitacion y formación del curso Aprendiendo a Aprender que se lleva adelante desde la Universidad Popular y dirigido a emprendedores del distrito de 9 de Julio, y que cierra con la entrega del Premio «Mariel Neira» 2026, en su novena edición consecutiva desde su creación por ordenanza municipal

Los participantes destacaron el aporte que les entrega ser parte de Aprendiendo a Aprender, ya que les entrega herramientas que valoraron mucho, al referir su mirada. Varios de ellos comentaron que a partir del asesoramiento que fueron recibiendo fueron puliendo sus emprendimientos, y otros los animo a mas en su desarrollo.

En cuanto al premio «Mariel Neira», la organización entrego diploma de participación, dos menciones: «Arrullo» de Micaela Castellani y es un desarrollo textil con marca propio. La otra mención fue para Eliana Elizagoyen, Consultora, consultoria y asesoramiento alimentario.

En tanto que primer premio fue para «Vera Lenceria» de Silvina Giangreco, que realiza diseño y confección de lencería, un proyecto que comenzó hace cinco años y este año, Silvina se animo a sumarse a Aprendiendo a Aprender, para la mejora, en especial la producción y lo referente a la administración.

Silvina Giangreco, comento que encontró en la Universidad Popular el impulso para potenciar su emprendimiento de lencería. Su propuesta se enfoca en lencería de todos los talles y, especialmente, en prendas para personas con incontinencia, buscando brindar comodidad, seguridad y confianza para transitar la vida cotidiana.

La entrega de reconocimientos y del Premio «Mariel Neira» 2026, estuvo encabezado por la Intendente María José Gentile y el equipo de la Dirección de Educación, a cargo de Marisa Poratti y capacitadores de la Universidad Popular.

Gentile resalto el espíritu emprendedor que hay en el distrito y valoro el esfuerzo de quienes se sumaron este año, al tiempo que celebro el premio de para Silvina Giangreco, ya que el año pasado, en dialogo con ella en la expo rural de 9 de Julio, la alentó a sumarse a esta propuesta.

En cuanto al premio recibido por Silvina Giangreco, es una maquina de coser industrial valuada en $ 1.700.000. Según Silvina, esta maquina acelera los procesos de confección y de trabajo.