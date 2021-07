Siguen insistiendo en expropiar tierras al INTA. Ahora es en la provincia de Catamarca

Una nota firmada por el presidente del Consejo Centro Regional Catamarca La Rioja – INTA Florencio Gordillo Dávila enviada a la presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Dra. Susana Mirassou advierte de un proyecto legislativo que implica la expropiación de parte de la EEA Catamarca, concretamente lo emplazado en Sumalao, Valle Viejo, afectando dicho predio a otras finalidades, por el que expresamos nuestra profunda preocupación por el tema, subrayan en la misiva.

Cabe destacar que semanas atrás también en la provincia de Salta un proyecto de idénticas características buscaba urbanizar tierras propiedad del INTA y que tomo notoriedad nacional. El proyecto fue presentado por el diputado nacional bonaerense Carlos Selva ( ex intendente de Mercedes), quien presentó un proyecto de ley para que el Estado Nacional transfiera tierras del organismo nacional a la provincia. Son para incorporarlas al plan Mi Lote. Fue un pedido del Gobernador de Salta, Guastavo Sanez.

Ahora es en Catamarca donde se encienden las luces de advertencia desde el INTA, que buscan quedarse con lo emplazado en Sumalao correspondiente al INTA Estación Experimental Agropecuaria Catamarca. Laboratorio de suelo, laboratorio de aceites y grasas, oficinas, invernaderos, salones de usos múltiples, galpones, entre otras numerosas infraestructuras en las que se desarrollan gran cantidad de investigaciones, algunas de ellas de larga tradición y con valiosos resultados pasados, presentes y futuros tienen sede operativa y funcional en ese espacio.

Tambien el lugar contiene plantaciones de olivos, higueras y nogales, entre otros, que constituyen colecciones históricas producto de décadas de investigación y que significan una reserva genética estratégica para el presente y el futuro de estos cultivos en Catamarca y el País, resaltaron desde el Consejo Centro Regional Catamarca La Rioja – INTA.

El Proyecto

El proyecto para apropiarse de las tierras del INTA es por parte del Senador oficialista catamarqueño Dalmacio Mera, que quiere que se haga una cesión gratuita de tierras del ente en esa provincia.

“Transfiérase a título gratuito, a la Provincia de Catamarca, previa mensura inscripta, el inmueble que detenta el Estado Nacional, ubicado en la ruta provincial 33 Km 4, Sumalao, departamento de Valle Viejo, Provincia de Catamarca. Matrícula catastral 16-24-17-7580, Folio Real 135, inscripto el 25/01/1941″, dice el proyecto del senador nacional.

Los motivos que pone para impulsar la quita de tierras son “reordenamiento y rediseño urbano, construcción de escuela, complejo deportivo, obras de parquización y espacios verdes”.

Fuerte rechazo de FAA

Federación Agraria Argentina expresó hoy su honda preocupación ante los avances de legisladores del Frente de Todos que intentan expropiar tierras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en distintos puntos del país. “Hubo una primera embestida con tierras del INTA de Salta. Y en estos días vemos cómo prospera en el Congreso de la Nación un segundo avasallamiento que pretende quitar terrenos de Catamarca de dicho Instituto. En el mismo acto en que vacían al INTA, golpeando seriamente nuestra soberanía tecnológica, nos dejan desprotegidos a miles de pequeños y medianos productores de todo el país, que necesitamos de la tecnología y los desarrollos del INTA para ser competitivos y hacen peligrar fuentes de trabajo de profesionales del Instituto. No vamos a quedarnos de brazos cruzados”, señaló el presidente de FAA, Carlos Achetoni, en una comunicación difundida por la entidad federada.

Ambos proyectos esgrimen en sus fundamentos razones inherentes al acceso a la vivienda y/o a la educación de las personas, sin embargo, no explican por qué se eligen esos lotes que pertenecen al INTA para expropiar.

“No hay ninguna razón comprensible para que castiguen así al INTA, e indirectamente a los pequeños y medianos productores que nos valemos de su potencial, sus conocimientos y su extensionismo a diario. Es inverosímil tener que estar a esta altura teniendo que explicar los enormes beneficios que el INTA tiene para el desarrollo integral de la Argentina”, dijo el presidente de FAA. Asimismo, destacó que las tierras que se buscan expropiar no se usan actualmente como resultado de la falta de recursos, que es una decisión del Estado, y no de los investigadores y extensionistas del Instituto. “Es una profecía autocumplida. No dan recursos para trabajar, y luego quieren expropiar por ser tierras supuestamente ociosas”, ironizó.

Finalmente desde el Consejo Regional de INTA en Catamarca, recuerdan que han informado con fecha 18 de diciembre 2020 y 4 de mayor 2021, de un proyecto de expropiación que involucra una parcela de 20 has y que se emplaza sobre la ruta provincial 33 del lugar, donde de las reuniones de dicho Consejo quedó manifiesta la inquietud de que el patrimonio institucional, que tiene un destino expreso y que según la disponibilidad de medios y recursos se va incorporando a la agenda de investigaciones, se vea reducido o afectado comprometiendo futuros desarrollos.

Ademas el Consejo de INTA en Catamarca informo que ha tomado conocimiento de una idea de traslado de dichas instalaciones (Reunión Ordinaria del 4 de mayo de 2021 – Acta 151-21) a un Cluster a emplazarse en la Escuela de Nueva Coneta. Pero hemos asumido que dicha iniciativa tenía que tener un proceso de análisis y luego plasmar la infraestrura en el nuevo destino, que reemplace o mejore las condiciones en las que actualmente se llevan adelante las actividades en Sumalao.