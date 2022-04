Sigue el paro de transporte de granos: Fetra y el Ministerio de Transporte no llegaron a un acuerdo

Transportistas de granos y entidades del agro no llegaron a un acuerdo este miércoles, en una nueva reunión en el Ministerio de Transporte, por el precio de los fletes y se mantiene el paro que se inició el pasado lunes.

Las partes mantuvieron una reunión de tres horas que fracasó porque los transportistas consideraron insuficiente la propuesta de aumento elevada por las cámaras agropecuarias.

La Federación de Transportadores Argentinos (FETRA) comunicó que «en la reunión realizada hoy en el Ministerio de Transporte no se obtuvo ningún acuerdo sobre la actualización de la tarifa para fletes de granos». «Las entidades del agro niegan el precio real del gasoil que están pagando los transportistas y ofrecieron un aumento que no cubre los costos de la actividad» , señaló la entidad en un comunicado de prensa.

La federación remarcó: «Es nuestro deber representar la realidad del sector y seguir luchando para lograr condiciones razonables de trabajo. Por eso el reclamo continúa».

Por su parte la Cámara que nuclea a los puertos manifestaron que «el #paro genera pérdidas para toda la cadena agroindustrial y además afecta la credibilidad del país como proveedor de alimentos, ataca los ingresos fiscales y las divisas que tanto nos hacen falta como también pone en riesgo el suministro de #aceites refinados para el mercado nacional. Esto debe solucionarse en los próximos cuatro días, sino los puertos dejarán de operar, advirtieron.

En una comunicación emitida tras conocerse la continuidad del paro de camiones iniciado por Fetra, la Cámara de Puertos informaron que «los puertos tienen granos y productos de la molienda para trabajar aproximadamente hasta el fin de semana; después todos los puertos quedarán paralizados.

Desde el lunes no ingresaron 450 mil toneladas de granos previstos. Hay 50 buques pendientes a la carga. Se sumarán 20 más durante el fin de semana.

Se calcula que el total de embarques afectados por el paro suma unos mil millones de dólares; que no es perdida, es retraso.

No obstante, el costo logístico de no cargar barcos supera los 50 mil dólares diarios x barco.

Además, habrá problemas de abastecimiento de aceites en mercado interno porque están las plantas de envasado en la zona. El gobierno está informado de todo esto.

En cuanto a la reunión en el Ministerio de Transporte estuvieron presentes representantes de la dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas, de la subsecretaría de Agricultura; de la Cámara Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC); de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC); de la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA); de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL); Coninagro; de la Federación de Acopiadores; de la Sociedad Rural Argentina (SRA), entre otros.

Los transportistas reclamaron además que se garantice la provisión de combustible a un precio que permita planificar su ecuación económica.