SIAL París 2026: los exportadores argentinos llegan con grandes expectativas ante las nuevas reglas del mercado europeo

La próxima edición de SIAL París, que se realizará del 17 al 21 de octubre en Francia, se perfila como una de las más estratégicas de los últimos años para la industria frigorífica argentina. En un contexto de buenos valores comerciales, demanda sostenida y nuevas oportunidades de negocios, los exportadores llegarán a la feria con grandes expectativas, aunque también con numerosos interrogantes sobre el futuro del mercado europeo.

La participación argentina estará encabezada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que desarrollará un Pabellón Argentine Beef de 1.000 metros cuadrados, con espacios para 30 empresas exportadoras y el tradicional restaurante en el que se ofrecerán los mejores cortes de carne vacuna argentina a importadores y compradores internacionales.

La muestra será escenario de negociaciones comerciales y encuentros institucionales en un momento particularmente significativo para el sector, marcado por la próxima aplicación del Reglamento 1115/2023 sobre productos libres de deforestación, las perspectivas de implementación de la cuota contemplada en el acuerdo Unión Europea-Mercosur y las restricciones que afectan el ingreso de carne brasileña al mercado comunitario.

Deforestación y cuota Mercosur: las grandes definiciones

Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC y vicepresidente del IPCVA, destacó que la feria se realizará en un contexto especialmente atractivo para las exportaciones argentinas hacia Europa.

«Esta edición cobra fundamental importancia porque el tema comercial con la Unión Europea está muy interesante. Los valores de la mercadería que Argentina comercializa con el bloque comunitario son importantes en este momento», aseguró.

Ravettino también adelantó que el IPCVA tendrá una intensa agenda institucional durante la feria.

«Se realizarán reuniones referidas a la aplicación y puesta en marcha del sistema de deforestación del reglamento 1115 de la Unión Europea, y también de las distintas cuestiones que hacen a la sanidad e inocuidad de los productos argentinos que se envían al bloque comunitario», detalló.

La implementación del reglamento europeo sobre productos libres de deforestación, que establece nuevas exigencias de trazabilidad y debida diligencia para las cadenas comerciales alcanzadas por la normativa, será uno de los temas centrales de las conversaciones.

Tomás Coelho, de Frimsa, puso el acento en las dificultades que podría generar la transición hacia las nuevas exigencias, especialmente para las operaciones comerciales que se concreten durante los últimos meses del año.

«Tenemos todo el tema de deforestación por delante y cualquier negocio que ya se cierre para carga a fin de octubre o principios de noviembre ya entra en zonas de riesgo de la normativa. Si la normativa entra en vigencia a partir del 2027, tiene que estar todo eso resuelto», advirtió.



Otro de los grandes temas será la implementación de la cuota de carne vacuna prevista en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Carlos Riusech, de Gorina, remarcó la necesidad de evaluar cuidadosamente el nuevo escenario junto con los compradores internacionales.

«Vamos a tratar de interpretar con nuestros clientes y los importadores cómo va a ser el desempeño de la cuota Unión Europea-Mercosur, que el año que viene podría llegar a un volumen de 18.000 toneladas (adicionales a las 29.000 Hilton sin arancel que ya posee el país)», explicó.

Por su parte, Fernando Herrera, de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), consideró que será importante avanzar en un entendimiento entre los países del bloque sudamericano sobre la distribución de los volúmenes disponibles.

«Eso está por ahora de nuestro lado, o sea, del lado de los países de Mercosur, que tienen que definir si logran un acuerdo para una distribución, que para nosotros sería mejor que seguir con un sistema de primero llegado, primero servido como es hasta ahora», explicó.

En ese contexto, Hugo Borrell, de ArreBeef, sostuvo que la edición de este año será fundamental para interpretar el escenario comercial y definir estrategias.

«Las expectativas son altísimas para esta feria, sobre todo para alinear expectativas con el mercado. Tanto con funcionarios como con clientes, para poder ver el corto y mediano plazo», afirmó.

Brasil y las nuevas oportunidades para la carne argentina

Otro factor que concentra la atención de los exportadores es la situación de Brasil y las posibilidades que podrían abrirse para otros proveedores de carne vacuna del Mercosur.

Herrera señaló que uno de los temas centrales será «el impacto que ya está teniendo la salida de Brasil del mercado europeo, que va a ser reemplazado eventualmente por Argentina, Uruguay, Paraguay».

Riusech también destacó la importancia de analizar el comportamiento del mercado europeo ante las restricciones que afectan a la carne brasileña, una situación que podría modificar las condiciones de competencia y generar nuevas oportunidades comerciales.

En ese sentido, Marcos Nores, de Bustos y Beltrán, destacó que la próxima edición de SIAL tendrá una particularidad para su empresa, que participará por primera vez en la feria con el mercado chino habilitado.



«Esta SIAL París tendrá para nosotros la particularidad de ser la primera feria a la que asistimos con el destino China habilitado. Será un punto de encuentro con nuestros clientes europeos y también con nuevos clientes que acabamos de incorporar en China», señaló.

Asimismo, Nores se refirió a las oportunidades que podrían surgir a partir de los cambios en el escenario comercial europeo.

«Estas ferias siempre generan oportunidades para encontrar nuevos clientes. Las restricciones que tiene Brasil para ingresar al mercado europeo pueden abrirnos un espacio con productos que antes ocupaba ese país», afirmó.

En tanto, Jorge Romero, de Urien Loza, anticipó que la muestra tendrá características especiales por la cantidad de asuntos que deberán abordarse.

«Será una feria especial, muy dinámica, con numerosos encuentros, nuevas oportunidades comerciales y un intenso intercambio con nuestros clientes y socios estratégicos», señaló.

El empresario agregó que esta edición tendrá una relevancia particular para el sector exportador argentino, en un escenario internacional atravesado por la incertidumbre y por importantes desafíos comerciales y regulatorios de la Unión Europea.

Demanda sostenida, precios ajustados y expectativas de negocios

Más allá de las cuestiones regulatorias, los exportadores también esperan que la feria permita definir el comportamiento de los precios y concretar operaciones comerciales.

Antonio D’Angelo, de Recreo, sostuvo que la industria frigorífica argentina atraviesa un momento de cierta incertidumbre, aunque destacó que el interés de los compradores internacionales continúa vigente.

«Los negocios están muy ajustados en cuanto a los precios, aunque felizmente la demanda existe», señaló.

El empresario explicó que tradicionalmente muchos compradores postergan sus decisiones comerciales hasta la realización de SIAL, cuando pueden evaluar las condiciones generales del mercado y la evolución de los valores.

«Los compradores esperan la realización de la feria para ver el movimiento de los precios», indicó.

Coelho también señaló que habrá que prestar especial atención al desarrollo de la temporada de faena kosher y a la formación de sus precios, un componente importante para la integración comercial de la industria frigorífica.

Asimismo, destacó que la feria representa una oportunidad para ampliar los vínculos comerciales y generar nuevos contactos.

La carne argentina y los mercados de alto valor

La presencia argentina en SIAL también permitirá reforzar el posicionamiento internacional de las carnes de calidad diferenciada y certificada.

Amadeo Derito, de la Asociación Argentina de Angus, destacó el crecimiento de la demanda internacional de carne certificada y las oportunidades que ofrecen los mercados de mayor exigencia.

«Este salto cuantitativo en la demanda internacional responde a la consolidación de mercados clave y a la apertura de plazas de extrema exigencia», afirmó.

Según explicó, Estados Unidos se consolidó como el segundo destino de la carne certificada Angus, mientras que también se registra una expansión del segmento de alto valor en China y una demanda sostenida en Israel.

Además, Derito destacó las perspectivas que abre la reciente apertura del mercado japonés.

«Este hito valida el estricto sistema de trazabilidad argentino, un proceso supervisado rigurosamente por el área de Calidad de Angus, y funciona como la llave maestra para un futuro ingreso a otros mercados exigentes como Corea del Sur, Vietnam, etc.», sostuvo.

Una vidriera estratégica para la Carne Argentina

SIAL París es una de las mayores ferias internacionales de alimentos y bebidas, un punto de encuentro para productores, exportadores, importadores, distribuidores y compradores de todo el mundo. Para esta edición, los organizadores proyectan la participación de alrededor de 8.000 expositores de unos 130 países.

En ese escenario, el Pabellón Argentine Beef del IPCVA volverá a constituirse en el principal espacio de promoción de la carne vacuna argentina, combinando las actividades comerciales de las empresas exportadoras con una agenda institucional vinculada con el acceso a los mercados y las nuevas exigencias internacionales.

Con precios que mantienen el atractivo del mercado europeo, cambios en el escenario competitivo y decisiones regulatorias de gran impacto, la edición 2026 de SIAL se presenta como una oportunidad para consolidar relaciones comerciales, abrir nuevos negocios y fortalecer el posicionamiento de la Carne Argentina en uno de los mercados más exigentes del mundo.