Sergio Berni dice que se queda, pero Kicillof abrió dudas

Luego de insinuar -y dejar trascender- varias veces que podría abandonar su cargo, Sergio Berni afirmó que continuará como ministro de Seguridad bonaerense. Pero apenas unas horas después, fue el gobernador Axel Kicillof que ahora puso en duda la continuidad del funcionario.

En el marco de un nuevo episodio de inseguridad que conmocionó a la sociedad -el crimen de Ramos Mejía- en la que la política oficial quedó nuevamente bajo la lupa, Kicillof fue consultado en una entrevista con LU32 de Olavarría sobre si Berni seguirá en el gabinete, a lo que respondió:

Y.. después de las elecciones tendremos que ver en términos del Gobierno, voy a anunciar medidas y va a haber novedades pero puedo decir que estamos conformes y tocó una etapa complicada

De esa forma, el gobernador bonaerense evitó confirmar la continuidad de Berni al frente de la gestión de la seguridad en la provincia, más allá de que afirmó que está «conforme» con ella.

Los comentarios de Kicillof se dan en medio de un recalentamiento de la presión social por la inseguridad y a pocos días de las elecciones legislativas. También se produjeron apenas horas después de que Berni pretendiera dar por terminadas las especulaciones -alentadas por él mismo- sobre su renuncia.

«No solamente me quedo, sino que tengo que redoblar los esfuerzos. Para un soldado rendirse no es una opción», dijo en declaraciones al canal LN+.

Además agregó que «la permanencia mía o no, no tiene que ver con la gestión sino con cuestiones políticas». «Situaciones como la de Roberto (el kioskero asesinado), aquellos que tenemos responsabilidad y compromiso sabemos que no nos podemos hacer los distraídos ni retirarnos», dijo.

Sobre las «cuestiones políticas» se había referido un día antes cuando dejó abierta la posibilidad de renunciar. «Me voy a tomar 24 horas después de las elecciones para recapacitar muchas cuestiones políticas en las que tengo diferencias», expresó el funcionario en declaraciones radiales.