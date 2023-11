Semillas «arrugadas» de soja: Daño ambiental por cosecha tardía vs daño ambiental por sequía

Ambos generan semillas arrugadas pero difieren principalmente porque se originan por distintas causas.

El daño ambiental tradicional por demora en la cosecha genera tegumento arrugado en el perímetro opuesto al hilo, producto del hidratado y deshidratado alterno. Este tipo de daño al avanzar genera fracturas de radícula, causando en muchos casos

anormalidades irreversibles.

El arrugado por sequía es producto de la muerte repentina de la planta madre. De esta manera se detiene la madurez fisiológica de las semillas, por lo que algunas quedan verdes y de diferentes tamaños. A su vez, las semillas que tienen aproximadamente un

30% de humedad en vaina se secan repentinamente generando un arrugado asimétrico, como si se hubiesen desinflado.

Estas semillas arrugadas son por lo general de tamaño grande, por lo que no se pueden sacar en clasificación.

Sin embargo este tipo de daño no es tan letal como podría imaginarse por el aspecto de la semilla, ya que algunos embriones logran generar plántulas normales. Para demostrar esto se realizó un ensayo tomando una muestra solo de semillas arrugadas que no se perdían en la clasificación, y se sometió a las mismas a un análisis de poder germinativo (PG) bajo las normas de las Reglas ISTA (Imagen 1).



De este ensayo pudimos concluir que el 58% de las plántulas obtenidas a partir de este tipo de semilla fueron normales (Imagen 2), lo cual explicaría los buenos valores promedio de PG observados en el año (85%), a pesar del aspecto que presenta la semilla.

Por Laboratorio Los Cardales / 9 de Julio