Semana con amplia agenda: Historia, Proyección de videos, Concierto y desfile por el163° aniversario Ciudad 9 de Julio

Con motivo de conmemoras un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de 9 de Julio, la Dirección de Cultura del Municipio dio a conocer la agenda de actividades culturales por los

festejos por el 163º aniversario de la fundación de 9 de Julio y el 200º aniversario del natalicio del general Julio de Vedia, donde se realizarán dos actividades en el Centro Cultural, Museo y Archivo Histórico “Gral. Julio de Vedia”, con propuestas vinculadas a la historia y la identidad local, informaron.

PROYECCIÓN DE CORTOS Y VIDEOS

El domingo 25 de octubre se llevará a cabo una jornada de proyección de cortos y videos relacionados con la historia y la cultura de 9 de Julio.

La programación incluye las producciones “9 de Julio para conocer” (2007), de la Junta de Estudios Históricas de 9 de Julio y el Museo, Archivo Histórico y Centro Cultural General Julio de Vedia; “Fiestas Patronales en 9 de Julio” (1922), de Cinematografía Federico Valle; “Ciudadano Sentimental” (2013), primer premio del Festival de Cortos 9 de Julio; “Susi” (2013), segundo premio del mismo festival, de AVISTO. Ideas en Movimiento; “Pingo”, de La Esquina Arte y Cultura/Javier Ponce Group; y “El Fusilado” (2018), de CA/EEST Nº 2.

JORNADA DE HISTORIA DE 9 DE JULIO

Por su parte, el lunes 26 de octubre, a las 19 horas, tendrá lugar una Jornada de Historia de 9 de Julio, destinada a abordar distintos aspectos de los orígenes y el desarrollo de la comunidad.

Las exposiciones estarán a cargo de Héctor Carta y Graciela Orbea, quienes abordarán el medio ambiente y la ecología; Roberto Castro, con una presentación sobre los indios amigos y su participación en la defensa de la Frontera Oeste; Gloria Tapia, quien se referirá a la fundación de 9 de Julio, el nacimiento del pueblo y el contexto nacional; Héctor Iaconis, con una exposición sobre las circunstancias biográficas de Julio de Vedia; Santiago Hernández, quien abordará la presencia de los primeros habitantes de 9 de Julio; y Néstor Gutiérrez, que analizará el entramado político y económico en los orígenes de la ciudad.

Ambas propuestas tendrán lugar en el Centro Cultural, Museo y Archivo Histórico “Gral. Julio de Vedia” y forman parte de las actividades conmemorativas del aniversario de la fundación de 9 de Julio.

CONCIERTO ABIERTO A TODO EL PUBLICO

En tanto que el día martes 27 como parte de los festejos, precisamente el día del aniversario de la ciudad, se desarrollara un concierto las 19 horas, en el frente del Palacio Municipal, con la participación de distintas agrupaciones musicales y artistas locales, conmemorando un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad.

El espectáculo contará con la presentación del Coro Infanto Juvenil Santa Cecilia, la Orquesta 9 de Julio y la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, en una propuesta que reunirá a músicos de la ciudad e integrantes de la banda del conservatorio Alberto Williams, de la ciudad de Chivilcoy.

El cierre estará a cargo de Fermín Prieto, tenor del Teatro Colón, y Mateo Caputo, músico local, quienes serán los encargados de poner el broche final a la celebración.

DESFILE CIVICO EN LA CIUDAD

Como parte de las actividades el próximo domingo 1 de noviembre se realizará un desfile civico, una propuesta que vuelve a realizarse, luego de que en el año 2022 se había suspendido, y que invita a los vecinos a sumarse a una convocatoria que siempre fue muy valorada y disfrutar de una jornada dedicada a nuestras tradiciones, revalorizando además a las instituciones de bien público del distrito, resaltaron desde el Municipio.

El desfile se desplazara por Av. Mitre haica Plaza Belgrano y es organizado en conjunto con el Centro Tradicionalista El Pihuelo.

La convocatoria está dirigida a centros tradicionalistas e instituciones que quieran sumarse y ser parte de esta celebración, que busca recuperar y poner en valor una expresión que forma parte de la identidad de nuestra comunidad.