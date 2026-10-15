Seguridad Vial: Provincia aprobó una modificación en el Código de Transito en la Prioridad de Paso

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Seguridad y Tránsito, informa a los vecinos sobre una modificación del Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires, aprobada por el Senado bonaerense, que establece nuevas pautas de prioridad de paso en la circulación vehicular.

La nueva normativa determina que los conductores que deban ingresar o cruzar rutas, avenidas, autopistas, semiautopistas y otras vías de mayor jerarquía deberán detenerse y ceder el paso a los vehículos que circulen por ellas.

El cambio apunta a brindar mayor claridad sobre las prioridades en las intersecciones y evitar interpretaciones contradictorias, especialmente en situaciones en las que un vehículo llega desde la derecha por una calle de menor jerarquía.



La modificación busca unificar criterios de circulación y contribuir a una mayor seguridad vial, mediante reglas claras que permitan prevenir siniestros y mejorar la convivencia entre quienes utilizan la vía pública.

Desde la subsecretaría de Seguridad y Tránsito se recuerda a los conductores la importancia de respetar la señalización, circular con precaución y mantenerse informados sobre las disposiciones vigentes, promoviendo una conducción responsable y segura.