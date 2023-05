«Se venden terneros y vacas para ajustar la carga»

La seca impactó en todos los niveles del negocio ganadero y uno de los más afectados por este escenario es el criador. El escenario se perfila por demás complejo y si bien se anunció el final de la “Niña”, la realidad es que salvo casos puntuales, las lluvias no llegaron en el nivel deseado.

Ante esta situación, los productores se desprenden de terneros y vacas, al no contar con un sistema forrajero que permita ganar kilos en el lote. “Los verdeos no se han podido sembrar, las ventanas para la producción de pasto están cerradas y los productores sacan el ternero porque no hay margen para la recría”, señaló Federico Santángelo, director de Agroideas.

En el programa Mercadovisión, explicó que la decisión de vender animales livianos y vientres “es complicada y depende del nivel de reservas”. Y agregó: “No queda mucho por definir si no tenés reservas, las expectativas de suba en la hacienda no son muchas y se venden terneros y vacas para ajustar carga”.

En este contexto, remarcó que será importante como se maneja el dinero de estas ventas. “Es más financiero que productivo, tiene que empezar a manejar la plata y los bancos tendrán que ayudarlo”, consideró.