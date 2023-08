Se retiró Ine, una perra del Servicio Penitenciario, en una emotiva ceremonia de despedida

En un emotivo acto Ine Von Sprin, un perro penitenciario bonaerense, fue retirado de sus funciones operativas y de seguridad en la Alcaidía Departamental San Martín y fue adoptado por un agente de la fuerza.

Se trata de un ovejero hembra de trece años de edad que prestaba servicio en dicho establecimiento desde 2014, procedente de la Dirección de Cinotecnia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Ahora vive en Moreno con la familia del sargento Jorge Centurión.

La jubilación de Ine se dio en el marco de la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Julio Alk, denominada “Viejos camaradas” que autoriza a pasar a retiro a los canes que dejan de ser operativos por sus años de servicio.

Ine se desempeñaba en actividades de seguridad, custodias, extramuros y del perímetro del establecimiento. Convivía junto a cuatro canes más y trabajaba con los guías can sargento ayudante Ricardo Ponce, sargento ayudante Pablo Vera, sargento 1° Roxana Ledesma y sargento Pablo Véliz, bajo la coordinación del jefe de la Guardia de Seguridad Exterior (GSE), prefecto Andrés Medina.

Aplausos para Ine

La ceremonia se llevó a cabo días atrás en las instalaciones de la Alcaidía San Martín cuyo director es Leandro Capriotti, y contó con la participación del coordinador prefecto mayor Argentino Gerli y el jefe de la GSE, autoridades y personal del lugar, los guías y el adoptante del can.

Capriotti indicó que “vivimos sentimientos encontrados, la tristeza por un lado de que un miembro tan querido de nuestra familia nos deje luego de 9 años de servicio como Can de Seguridad, pero también, nos reconforta mucho saber que se retira para descansar y disfrutar de su merecida jubilación, luego de tantos años de lealtad con nosotros. Sin dudas que la vamos a extrañar mucho, pero la recordaremos por siempre como una parte muy importante de nuestra historia”.

Para despedir a Ine los funcionarios realizaron una formación seguida de cálidos aplausos a modo de homenaje en el día de su retiro. “Somos cuatro guías que tuvimos el honor de trabajar con ella. A mí me dio una alegría enorme cuando se realizó el retiro ya que ella tiene displasia y queríamos que pase a descansar en una casa el tiempo que le queda, donde la cuiden, le den amor y el tema de la adopción ya lo veníamos hablando”, comentó Roxana Ledesma.

Y agregó: “Y sí, la voy a extrañar cuando vaya a los caniles o en el perímetro donde ella cuidaba y cuando nos veía venir saltaba de alegría. Una excelente compañera”.

En tanto, Jorge, el adoptante, contó: “Ahora trabajo en asistencia pero cuando la trajeron a Ine estaba en la Guardia Armada. Ine siempre fue apostada en el perímetro cerca de la atalaya N° 2 donde en el segundo turno yo a veces lo cubría. Era mi compañía a la madrugada. Así un par de años. Me encariñé mucho con ella. Cuando me enteré que la iban a retirar me ofrecí para adoptarla. Sentí que le hacía un favor a mi compañera de guardia”.

Los grupos de canes que funcionan en distintos establecimientos penitenciarios de la Provincia forman parte de la Dirección de Cinotecnia de la Subdirección General de Resolución de Incidentes de la Dirección General de Seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense. (DIB)