Se realizó el lanzamiento de Agroactiva 2023

Con gran convocatoria y emoción se llevó adelante el esperado lanzamiento de Agroactiva 2023, la muestra a campo abierto más grande e innovadora de latinoamérica.

Este miércoles 7 de diciembre, a las 11 horas en el Salón Walsh de la sede de Gobierno de la Provincia de Santa Fe de la ciudad de Rosario, se realizó el lanzamiento oficial de la vigésimo novena edición de AgroActiva.

Estuvieron presentes el gobernador Omar Perotti, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología Daniel Costamagna, el Intendente de Armstrong, Pablo Verdecchia, autoridades municipales y del gabinete provincial, y la presidenta de la megamuestra, Rosana Nardi. También acompañaron empresarios relacionados al agro y amigos de las industrias metalmecánicas.

Desde la sede de una provincia que la siente como propia, la ve armarse, brillar y desarrollarse, Agroactiva, dijo presente y anunció un fructífero 2023 repleto de novedades: crecimiento de distintos sectores y lanzamiento de nuevas unidades de negocios.

“Yo soy muy hincha de la selección y como la mayoría de nosotros todo lo que pienso en estos días está impregnado de esa pasión que me genera el mundial. De esa ilusión. Y pienso que detrás de estas emociones tan fuertes hay algo más que se nos escapa, que no podemos terminar de definir. No puede ser solamente fútbol. Lo mismo pasa con Agroactiva. Es una exposición en la que se generan una cantidad enorme de negocios. Tan enorme que se hace imposible medirlos. Una gran onda expansiva de productividad que repercute sobre todos los sectores de la sociedad y se hace cada vez más grande.. Pero los que caminamos la exposición desde el armado hasta que termina sabemos que esa energía, esa alegría, ese disfrute y hasta un poco de tristeza cuando la vemos desarmarse no puede ser solamente, por más grande que sea, el fruto de un hecho comercial. Eso es la gente. Cuando hay algo más siempre se trata de las personas. De la mística. De la costumbre tan nuestra, tan argentina de darlo todo por aquello que nos genera pasión. Por lo que nos hace sentir parte. Algo grande que nos identifica. Algo que se cocina en el “interior del país” y podamos mostrar al mundo con orgullo sabiendo que somos líderes.

Por eso este año queremos mandar un mensaje a todos los que de verdad quieran enterarse de qué se trata eso que llaman “el campo”: del 7 al 10 de junio deberían venir a Agroactiva. El campo está hecho de personas: gente de trabajo, de pasión por lo que hacemos, está hecho de intentar siempre pese a las dificultades, de tecnología, de capacitación, de humildad, de creatividad, de invertir en más trabajo, de simpleza.

De amor por nuestra tierra. Todo eso está en Agroactiva. La tierra es nuestra identidad. Porque con orgullo podemos decir que Agroactiva está hecha de campo”, expresó Rosana Nardi, presidenta de Agroactiva.

Por su parte, Pablo Verdecchia comentó: “Ver imágenes de Agroactiva emociona, porque uno la vive, la palpa. La gente del campo, los empresarios, la gente de servicio que ha vivido Agroactiva saben de la importancia que tiene. Es una prueba fehaciente de lo que es el campo, de lo que es el productor rural, y es una representación de nuestra región. Agroactiva está casi en el patio de las fábricas, y la gente puede ver lo que somos como ciudades. Poder mostrarnos al mundo a través de esta muestra es impagable para nuestros pueblos.

Gracias familia Nardi, por llevar esta muestra, transformarla en lo que es y en lo que significa para el país.

Para nosotros, los santafesinos, para nuestra región, que es el corazón de la maquinaria agrícola del país, esta muestra es un orgullo donde nos sentimos, parte y representados”.

“Hace unas semanas atrás acompañamos a unos empresarios a una de las muestras a campo más grandes e importantes de Australia. Y quiero decir, que Agroactiva está jugando en primera y a la vanguardia, es incomparable

Lo que Agroactiva ha construido en nuestra provincia es un orgullo enorme, es el espejo de nuestra gente, de nuestras empresas y de nuestros trabajadores.

Poder ser parte y poder contribuir en esta muestra es un desafío enorme, es un gran orgullo y lo hacemos desde el sentimiento.

Es muy importante cómo se concibe esta muestra, desde el punto de vista integral, desde la forma de trabajar, con la tecnología, con nuestra gente, con nuestros productores y fundamentalmente cada vez se acopla más esa tecnología con nuestros fierros y cada vez más estos fierros compiten con otros países del mundo. Hoy estamos exportando maquinarias agrícolas a más de 40 países. Eso tiene que ver con el esfuerzo, con el trabajo y con las inversiones enormes que se hicieron y con la incorporación de la tecnología. Agroactiva muestra todo eso”, manifestó Costamagna.

Por último, Perotti dijo: “El lema de este año “Hecha de vos, hecha de campo”, nos involucra a todos, y este es el gran activo de esta muestra. Cada uno se siente parte, cada uno lleva algo de lo que siente y necesita, y la muestra lo ha ido tomando.

Es una buena definición, porque es lo que ha ido llevando, año tras año, a este crecimiento, a ese vínculo de expositores y público a tomar a Agroactiva como su muestra. Agroactiva expresa lo que es el sentimiento del santafecino y de gran parte de la Argentina productiva. Son esos valores los que nos permiten estar acompañando con la plena convicción de que es una vidriera enorme para toda la Provincia de Santa Fe, para poder mostrarse allí. Nuestra maquinaria agrícola tiene historia, no somos recién llegados a este rubro, tenemos tradición.

Esta muestra nos da la posibilidad de exhibir lo que es el campo, lo que genera y lo que moviliza. Esta exposición permite que cada uno pueda llevar, pueda mostrar, pueda vincularse y pueda decir con orgullo que Agroactiva tiene parte de cada uno de nosotros. Es por eso el compromiso de todo el gobierno de la Provincia, acompañando, de cada uno de los integrantes del Ministerio de la Producción, porque vemos las posibilidades que Santa Fe tiene en su vínculo con el mundo.

Gracias Rosana por esta muestra, todos sentimos a Agroactiva como una construcción colectiva”.

Hecha de vos, hecha de campo, es el nuevo slogan de Agroactiva 2023 , que se realizará del 7 al 10 de junio, en Armstrong, Santa Fe y que seguramente volverá a reunir a miles de personas que se identifican a través de sus costumbres, conocimientos y el amor por el campo.

Agroactiva 2023 promete más innovación, más tecnología, nuevos espacios y una muestra ganadera renovada y más grande.