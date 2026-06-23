Se realiza la reparación de calles de tierra adyacentes a la ciudad 

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de Secretaría de Obras y Servicios Públicos, dio continuidad a los trabajos de reparación y acondicionamiento en diferentes calles, tales los casos de Av. Cardenal Pironio, Quinquela Martín, 25 de Mayo, Juan B Justo y Azcuénaga, donde se efectuaron perfilados, nivelados y relleno de baches.

Este tipo de tareas se seguirán llevando a cabo en los próximos días en distintos puntos de la ciudad.