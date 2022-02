Se había iniciado una búsqueda: Policía y la colaboración de vecinos localizo al menor

En una ampliación penal en conjunto con personal Comando Prevención Rural y Defensa Civil este medio, procedió a hallar al masculino GONZALEZ TOBIAS EMMANUEL(11) , en inmediaciones de calle Yapeyu y Juan José Paso este el cual se encontraba en buen estado de salud, trasladándolo a seccional policial.- FDO Gustavo Quemehuencho Crio Inspector Jefe Jefatura de Policia Comunal Nueve de Julio.

Acerca de la búsqueda judicial que se dictamino, desde Policía Comunal 9 de Julio detallaron que tras recibir la denuncia por parte de Gislle Gonzalez (30), arg., inst., Empleada, quien resulta ser progenitora del menor GONZALEZ TOBIAS EMMANUEL (11), quien día de la fecha se ausentó de su domicilio calle Yapeyú 1415 este medio, aproximadamente 10,00 hs, resultando ser, tez trigueña, delgado, de aprox. 1,50 de estatura, pelo corto negro, vestía remera de promo roja violeta amarilla y blanca, pantalón corto tipo malla negra y blanca, zapatillas se desconoce color, gorra tipo vicera con inscripción TIK-TOK en color rosa, anillo en mano derecha, posee seña particular posee cicatriz en ceja derecha, no tatuajes, llevaba mochila color negra lisa con ropas varias, no posee dinero ni celular.- Dte. Refiere motivo actitud de su hijo, día de ayer Domingo 13/02/22 lo puso en penitencia por 3 días sin salir de la casa dado a que el mismo con un grupo de amigos apedrearon la casa de una vecina. Abocados al presente hecho personal GTO, sub DDI Bragado, descentralizadas (vial, rural, radio), monitoreo de cámaras prosiguiendo con el protocolo de búsqueda de personas. Presente Dr. Lagomarsino Ayudantía Fiscal . Intervención UFI Nro. 2 Dpto. Jcial. Mercedes.